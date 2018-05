Musikkabarett Humorvoll und hintergründig verpackte Anekdoten

Dietenheim / Dave Stonies

Das Musikkabarett „d Nachtwächter“ aus Donaustetten kam beim Publikum in Dietenheim mit ihrem neuen Programm „aufg‘schnappt“ gut an. Die drei Künstler hielten Augen und Ohren offen und sammelten Geschichten und Anekdoten, die sie auch schwäbisch humorvoll und hintergründig, aber zum Teil auch mit scharfer Zunge präsentieren. Dabei zogen Rupert Morath sowie Hanne und Willi Hitzler besonders die Eigenheiten des schwäbischen Völkchens durch den Kakao. Aber auch große Firmen und Institutionen wie die Deutsche Bahn bekamen ihr Fett. So haben die drei zum Beispiel das bekannte Lied „Auf de schwäb‘sche Eisebahne“ sehr bissig umgedichtet und der Deutschen Bahn gewidmet.