Abriss Hüttisheim: Vererbtes Haus muss wohl weichen

Moderne Häuser sollen gebaut werden

Pläne Das Vorhaben sieht an Stelle des jetzigen Wohnhauses einen Neubau vor. Dazu im rechten Winkel mit etwas Abstand ein zweites Wohnhaus. Die Bauweise ist modern, geradlinig, lehnt sich mit hohen, steilen Dächern aber an eine ländliche Bauweise an.

Befangenheit Sie bestand laut Landratsamt nicht, solange es um den Verkauf ging, da der Bürgermeister kein Interessent war. Bei der Behandlung des Baugesuchs wiederum war Gerthofer als direkter Nachbar befangen und rückte vom Tisch ab.