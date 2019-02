Haushaltsberatung Hüttisheim stellt 100 000 Euro jährlich für Grundstücke ein

Franz Glogger

Nach einer deutlichen Talsohle Anfang der 2000er Jahre entwickelt sich Hüttisheim in diesem Jahrzehnt prächtig. Im „Eppenmahd“ werden – nach einem kleinen Baugebiet an der Schmiehe und Erweiterungen des Wohngebiets „Stöcklesäcker“ – derzeit weitere 21 Bauplätze geschaffen. Neun sind bereits verkauft, teilt die Verwaltung auf Nachfrage mit. Schon im kommenden Jahr soll es mit dem „Eppenmahd II“ weitergehen: So sieht es der Haushaltsentwurf für 2019 vor, den der Gemeinderat vergangene Woche beraten hat. Darüber hinaus sieht die Verwaltung keinen größeren Handlungsbedarf.

Einigen Gemeinderäten ist das zu wenig: Es sollte stets Geld für Grunderwerb bereit stehen, um die weitere Entwicklung voranzutreiben, hieß es in der Sitzung – nicht zuletzt als Anreiz für junge Hüttisheimer, in der Gemeinde zu bleiben. Der Vorschlag: Ab dem kommenden Jahr sollen hierfür jährlich 100 000 Euro eingestellt werden. Bauplatzverkäufe würden die Finanzierung sichern, fanden die Befürworter. Der Vorschlag wurde angenommen.

Die größten Brocken des 2,8 Millionen Euro umfassenden Investitionsprogramms sind laufende Projekte wie der Bau der überörtlichen Glasfaserleitung (2019 mit 220 000 Euro veranschlagt) sowie Umbau und Erweiterung des Kindergartens (914 000 Euro). Weiter sind geplant: die Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet „Gassenäcker“ (422 000) der Kauf eines neuen Löschfahrzeugs (250 000 Euro), Ersatz der Lüftungsanlage in der Gemeindehalle (150 000), Einbau von Jugendräumen im Stadel „Eierstock“ (120 000), Sanierung der Antoniuskapelle (100 000).

Wünsche nur mit Schulden

Die großen Zukunftsaufgaben stehen mit Planungsraten im Haushalt: Für die Erweiterung der Verbandsgemeinschaftsschule in Staig stehen 73 000 Euro bereit. Insgesamt muss Hüttisheim mit 488 000 Euro für das mit 6,2 Millionen Euro bezifferte Projekt rechnen. 20 000 Euro Planungskosten sind für die mit 600 000 Euro veranschlagte Revitalisierung der Schmiehe eingestellt. Hier werden 80 Prozent Landes-Förderung erwartet. „Weitere Wünsche“ könnten nur durch weitere Schulden finanziert werden, mahnte Hans Ibele vom Gemeindeverwaltungsverband Kirchberg-Weihungstal die mit 1,1 Millionen verschuldete Gemeinde.

Der Gemeinderat stimmte dem Zahlenwerk geschlossen zu. Verabschiedet wird der Haushalt in einer der nächsten Sitzungen.