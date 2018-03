Finanzen Hüttisheim investiert 3,5 Millionen Euro

Hüttisheim / Franz Glogger

Das ist nicht ohne, was Hüttisheim in den nächsten Jahren vorhat. 3,5 Millionen Euro sollen in diesem Jahr investiert werden, fast 10 Millionen Euro bis 2021. So steht es im Investitionsprogramm, das der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mehrheitlich verabschiedete.

Dieses Jahr funktioniert der Finanzplan noch ohne neue Kredite – nächstes Jahr soll auf den bereits beachtlichen Schuldenberg von 1,1 Millionen Euro nochmals gut eine Million Euro drauf gepackt werden. Das lässt die frei zur Verfügung stehenden Mittel, die so genannte Netto-Investitionsrate, sinken. 2020 heben sich der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt und die Tilgung sogar auf.

Gemeinderat Andreas Beck findet das „beängstigend“: Denn dann dürfe nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommen. Der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Kirchberg-Weihungstal, Hans Ibele, bestätigte, dass diese Situation im Auge behalten werden muss. Allerdings sei weiter mit einer florierenden Wirtschaft und somit auch mit erklecklichen Einnahmen zu rechnen. Der Geldmarkt mit sehr niedrigen Zinsen ermutige außerdem zu Investitionen – und Hüttisheim habe mit der Gewerbesteuer eine ergiebige eigene Einnahmequelle. Für 2018 rechnet der Geschäftsführer mit 450 000 Euro. „Eine beachtliche Summe für so eine kleine Gemeinde“, sagte Ibele.

Becks Ratskollege Alfred Häußler sieht die Situation ebenfalls recht nüchtern. Die Investitionen der nächsten Jahre seien nur eine „Strategie“, wie es weiter gehen könnte. „Außer der Erweiterung des Kindergartens ist noch nichts beschlossen. Werden die Bedingungen schlechter, reagieren wir darauf. Dann gibt es dieses oder jenes halt nicht“, sagte Häußler.

Die großen Posten im Haushalt 2018 sind: Erweiterung Kindergarten erster Abschnitt (700 000 Euro), ein neues Löschfahrzeug (250 000 Euro), Bau des überörtlichen Breitbandnetzes (800 000 Euro), Erschließung Baugebiet Eppenmahd I (672 000 Euro) und die Erweiterung des Gewerbegebiets (433 000).