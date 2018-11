Ökologie Hülen in Berghülen gepflegt

Berghülen / Joachim Striebel

Berghülen ist, wie der Name schon sagt, das Dorf der Hülen. Ein Hülenpfad, der auch die Teilorte Bühlenhausen und Treffensbuch einschließt, führt zu sechs dieser Oberflächengewässer. Nur durch regelmäßige Pflege können die Tümpel, die früher als Viehtränken dienten oder das Regenwasser für Pflanzschulen auffingen, erhalten werden. Am Samstag haben sich zehn Helfer der BUND-Ortsgruppe Berghülen um die Silahopp-Hüle westlich des Campingplatzes Heidehof, um die Waldhüle östlich von Bühlenhausen und die Untere Hüle mitten in Berghülen gekümmert.

„Es ist unwahrscheinlich, wie schnell der Schilf wächst“, sagt BUND-Vorsitzender Konrad Schwarzenbolz, der selber in die Wathose schlüpfte und Pflanzen aus der erst vor drei Jahren angelegten Dorfhüle zog. „Alle kleinen Gewässer in unserer Kulturlandschaft unterliegen der Sukzession, der Verlandung“, erläutert Schwarzenbolz. Durch Pflanzenwuchs in dem Gewässer, durch Eintrag von Laub und durch Ablagerungen am Grund wird der Wasserstand immer niedriger, dann ist oft nur nach dem Winter Wasser vorhanden. So habe kürzlich die Sauhüle bei den Blaubeurer Hessenhöfen trockenen Fußes durchquert werden können. Der trockene Sommer trug seinen Teil dazu bei.

An der Waldhüle und an der 1991 vom BUND angelegten Silahopp-Hüle spenden Bäume Schatten, wodurch direkte Sonneneinstrahlung verhindert und dadurch die Verdunstung verringert wird. Mangels Licht reduziere sich auch der Pflanzenbewuchs, sagt Schwarzenbolz. Gepflegt werden müssen die Gewässer trotzdem.

Der BUND hat da seine eigene Technik mit so genannten Schlepprechen: Ein Rechen wird angebunden und in die Hüle geworfen. Am Seil wird er zurückgezogen, an den Zinken bleiben die Pflanzen hängen. Diese werden unweit vom Ufer abgelagert, damit Kleinlebewesen den Weg zurück ins Wasser finden.

Neben dem BUND pflegt in Berghülen der Schwäbische Albverein Hülen. Die Pflege der Dorfhüle in Bühlenhausen ist Sache der Landwirte.

Mit Bienenhotel

Der Albverein hatte kürzlich einen Arbeitseinsatz an der Oberweiler Hüle und der Haldenhüle, an der seit kurzem ein großes Bienenhotel steht. Die Helfer haben unter Leitung der Naturschutzwarte Georg Kast und Werner Hinz die Gewässer mit Rechen vom Laub und sonstigen Gegenständen befreit. Das Gras im Umfeld der vor kurzem neu befüllten Hülen wurde gemäht, ebenso wurden Hecken und Büsche zurückgeschnitten. Durch den Einsatz von zahlreichen Hilfsmitteln wie Traktor, Mulcher und Motorsäge waren die Arbeiten rasch erledigt, berichtet der Albverein.