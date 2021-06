In der Gastronomiebranche gibt es häufig keinen Betriebsrat, der mitredet – auch in größeren Häusern. „Ich werde von manchem Kollegen immer bemitleidet“, sagt Hermann Schmid. Der Geschäftsführer des Hotel Seligweiler im UImer Norden schätzt sich jedoch gerade in der Corona-Pandemie glü...