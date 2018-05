Veröffentlichung Hommage an vergessenes Handwerk

Illertal / hk

1918, vor hundert Jahren, landeten die letzten beiden Illerflöße in Ulm. Damit war es mit diesem außergewöhnlichen und risikoreichen Handwerk endgültig vorbei. Die Erinnerung daran hält das Buch „Die Illerflösserei“ von Anton Zanker wach. Es ist im Frühjahr im Eigenverlag erschienen. Eine Hommage an ein vergessenes Handwerk.

Anton Zanker, 1962 in Pleß an der Iller südlich von Kellmünz geboren, seit 25 Jahren in der Schweiz lebend, ist von der Faszination der Illerflößerei erfasst worden und auf umfangreiche Spurensuche gegangen. In seinem Nachwort erklärt er, warum: „Alte Berufe sterben und neue werden geboren. Und manche bleiben sogar unsterblich. Beim Flössen bin ich mir allerdings sicher, dass es eine Note der stillen Unsterblichkeit in sich trägt.“ Es ist Zankers Anliegen, dass dieses außergewöhnliche Handwerk nicht in Vergessenheit gerät.

Orientiert hat sich der Autor an den Texten von Josef Bärtle, der selbst Sohn eines Flößers in Mooshausen und später Pfarrer in Au an der Iller war. 1933 gab die Martinus-Buchhandlung in Illertissen die zweite, erweiterte Auflage von Bärtles Monografie „Die Illerflößerei“ heraus. Anton Zanker hat weitere Schriften von Josef Bärtle gesammelt und abgedruckt; dazu noch andere Texte, zum Beispiel aus den Heimatbüchern von Dietenheim und Balzheim, übernommen. Beschrieben ist auch die Flößerei im Schwarzwald und auf der Donau sowie anderen schwäbischen Flüssen.

Das 336-seitige Werk ist reich illustriert mit alten Bildern, Fotos und Karten von der Iller, ihren Brücken und den Flößern. So sind die alten Illerbrücken von Dietenheim und Kellmünz zu sehen und die Porträts der letzten Illerflößer zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Johann Graf aus Brandenburg, David Walcher (Klaus) aus Unterbalzheim, Johannes Rommel aus Oberbalzheim sowie Adolf und Alois Bühler aus Sinningen. Das Buch vermittelt ein lebendiges Bild dieses ausgestorbenen Berufs und der Mentalität der Illerflößer, die recht raue Gesellen gewesen sind. hk