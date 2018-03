Betreuung Holzkircher Gemeinderäte fühlen sich übergangen

Breitingen/Holzkirch / Kurt Fahrner

Der von den Gemeinden Breitingen und Holzkirch gemeinsame eingerichtete Kindergarten in Breitingen soll in diesem Jahr mit einem Kostenaufwand von rund 645 000 Euro erweitert, umgebaut und saniert werden (wir berichteten). In Holzkirch legte Bürgermeister Paul Seybold dem Gemeinderat den vom Bauamt des Verwaltungsverbands Langenau erstellten Bauzeitenplan zur Verwirklichung des Vorhabens vor. Er informierte die Räte über die Absicht, den Kindergartenbetrieb während der Bauphase, die im Spätherbst abgeschlossen sein soll, übergangsmäßig im Holzkircher Dorfgemeinschaftshaus unterzubringen. Seybold wies auf eine bevorstehende Zusammenkunft der beiden Bürgermeister mit Vertretern des VVL-Bauamts und des Diakonieverbands als Betriebsträger der Kindertagesstätte hin, bei der das weitere Vorgehen geklärt werden soll.

Noch keine Detailfragen geklärt

„So geht das nicht“, wandte Gemeinderat Ernst Buck ein und bekam von mehreren Ratsmitgliedern Unterstützung. „Wir fühlen uns übergangen“, hieß es am Holzkircher Ratstisch. Außer einem Grundsatzbeschluss zur Verwirklichung des Vorhabens „nach Variante VII“ habe es bisher im Holzkircher Gemeinderat keinerlei Entscheidungen in Detailfragen gegeben – die Unterbringung der Kinder während der Bauphase im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus eingeschlossen.

„Ich vermisse hier einfach den Informationsfluss“, sagte Buck. „Da läuft doch etwas schief“, befand sein Ratskollege Wolfgang Adelmann, der sich vorstellen konnte, einen Bauausschuss unter Beteiligung von Vertretern beider Ratsgremien einzurichten. Adelmann stellte von Holzkircher Seite den Antrag dazu, der einstimmig angenommen wurde. „Ich werde dies der Gemeinde Breitingen und dem Bauamt des Verwaltungsverbands unterbreiten“, sagte Bürgermeister Paul Seybold.

Mit ihm waren die Holzkircher Räte einig, zur nächsten Ratssitzung den Breitinger Bürgermeister Dieter Mühlberger und Vertreter des VVL-Bauamts einzuladen.