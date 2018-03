Wahl Holzkirch: Paul Seybold tritt wieder an

Holzkirch: Paul Seybold tritt wieder an

Holzkirch / Kurt Fahrner

Die erste Amtszeit von Paul Seybold als ehrenamtlicher Bürgermeister der rund 260 Einwohner zählenden Gemeinde Holzkirch läuft am 31. August dieses Jahres aus. Nach einmonatiger Bedenkzeit gab Paul Seybold in der Gemeinderatssitzung bekannt, für eine zweite achtjährige Amtszeit zu kandidieren. Die Holzkircher Räte legten den bereits in der Februar-Sitzung vorgeschlagenen Wahltermin – Sonntag, 24. Juni – endgültig fest und bestimmten den stellvertretenden Bürgermeister Harald Gnann zum Wahlleiter und Vorsitzenden des Gemeinde-Wahlausschusses.

Alle weiteren notwendigen Beschlüsse zur Holzkircher Bürgermeisterwahl hinsichtlich der öffentlichen Ausschreibung des Postens, der Kandidatenvorstellung, der Wahlzeit und der Terminierung eines eventuell notwendig werdenden zweiten Wahlgangs wollen die Räte in der April-Sitzung fassen.

Paul Seybold ist im März 1953 in Holzkirch geboren und wohnt seit seiner Heirat in Bernstadt. Der Fernmelde-Techniker wurde im Juni 2010 als Nachfolger von Gerhard Lindner bei einer Wahlbeteiligung von rund 62 Prozent mit 96 Prozent der gültigen Stimmen erstmals zum Bürgermeister gewählt.

Nach einer Änderung der Wahlordnung im Land für ehrenamtliche Bürgermeister, kann sich Paul Seybold auch noch als 65-Jähriger um dieses Amt bewerben und es im Falle der Wahl eine volle Amtszeit bis 2026 ausfüllen.