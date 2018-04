Betreuung Hörvelsinger Kindergarten startet Waldgruppe

Hörvelsingen / Von Barbara Hinzpeter

Jetzt müssen nur noch die Eltern mitmachen. Denn das Konzept für eine Waldgruppe im Hörvelsinger Kindergarten steht. Sie kann, wenn mindestens vier Anmeldungen vorliegen, im September starten. Damit soll den steigenden Kinderzahlen im Ort Rechnung getragen werden. Denn die derzeit 22 Kita-Plätze werden schon von Herbst an nicht mehr ausreichen, wie Ortsvorsteherin Martina Röscheisen sagte. Nach heutigem Stand würden fünf fehlen. Eine Waldgruppe für zunächst bis zu zehn Kinder könnte für Entlastung sorgen.

Bürgermeister Daniel Salemi und die Gemeinderäte im Ausschuss für Soziales und Verwaltung (ASV) begrüßten den Plan aber nicht nur aus diesem Grund. Sie sehen die Betreuung im Freien auch als „ergänzendes Angebot“, wie Salemi sagte. Er stehe „zu 100 Prozent hinter dem Projekt“, sagte auch Jörg Thierer (FWG). Die Erfahrungen in Wald und Natur seien nicht zuletzt „sehr wichtig für die Persönlichkeitsbildung“.

Erzieherin Anita Geißler, die derzeit berufsbegleitend eine Fortbildung zur Waldpädagogin absolviert, stellte im Ausschuss das Konzept vor. Schon seit einiger Zeit gebe es einmal pro Woche einen „Waldtag“ im Hörvelsinger Kindergarten. Die Kleinen und ihre Erzieherinnen ließen sich dann auch von zehn Grad minus nicht abschrecken, betonte Anita Geißler. Bei Wind und Wetter geht es jeden Freitag nach draußen.

Ziel ist der Wald beim „Fliegenpilz-Bauwagen“. Der reicht aus für die gelegentlichen Besuche, nicht aber für den täglichen Betrieb. Da auch Kinder unter drei Jahren in die Waldgruppe aufgenommen werden sollen, sei eine beheizbare Schutzhütte mit Schlafgelegenheiten nötig, erläuterte Geißler. Gedacht ist an einen Container, der kindgerecht und passend zum Standort am Landschafts- und Naturschutzgebiet gestaltet werden soll.

„Der Druck wäre weg“

Ob und wie lange die Waldgruppe eine Erweiterung des Hörvelsinger Kindergartens verzichtbar macht, hängt vor allem davon ab, wie viele Eltern sich dafür begeistern lassen. Bei großer Nachfrage wäre von 2019/20 an ein Ausbau auf 20 Plätze möglich. „Dann wäre der Druck weg“, sagte Salemi. Er sei gespannt, wie viele Kinder bis Juni fürs kommende Kindergartenjahr angemeldet werden. Einstimmig sprach sich der Ausschuss dafür aus, jetzt die Waldgruppe einzurichten. Die Verwaltung bekam den Auftrag, eine Schutzhütte zu planen und das Geld dafür im nächsten Haushalt einzuplanen.