Veranstaltung Hörgenuss mit dem „Trio Triocolore“

Laichingen / mp

Die Pianistin Kyoko Sawade ist keine Unbekannte in der Reihe „Stunde der Kammermusik“. Am Sonntag überzeugte sie ein weiteres Mal mit ihrem „Trio Tricolore“. Hierbei gesellen sich zu ihrem Klavier Lilla Mokbel-Nyeste mit der Oboe und mit dem Fagott Christof Baumbusch. Diese instrumentale Besetzung der zwei Holzbläser, die helle Oboe mit ihrem trockenen Klang im Kontrast zum dunkel gefärbten, sonoren Fagott sowie das Klavier, sorgt allein schon für Hörgenuss. Die drei Musiker wussten diesen mit einem wunderbar aufeinander abgestimmten Zusammenspiel und kreativ ausgearbeiteten Stimmungen noch zu steigern.

Dass das Fagott in der Kompositionsgeschichte nicht zu den bevorzugten Instrumenten gehörte, zeigt die Spannbreite der vom Trio Tricolore präsentierten Musikstücke, die in der Barockzeit begann, mit der Triosonate in c-Moll für Oboe, Fagott und Cembalo und dann einen großen Sprung ins 19. Jahrhundert und die Gegenwart machte. Denn das seinerzeit eingeführte Klappensystem erweiterte das Tonspektrum enorm. Die Oboe war dagegen mit ihrer Ähnlichkeit zur menschlichen Stimme schon immer beliebt. Der Zusammenklang dieser beiden Holzblasinstrumente ist, trotz sich harmonisch ergänzender Klangfarben, spannend kontrastreich. Das Klavier bildete mal das rhythmische Fundament oder es griff aktiv ins musikalische Geschehen ein.

In der „Arie e Rondo all’ungherese“ von Ferenc Farkas, eine Komposition Ende der 90er Jahre, warfen sich Klavier, Oboe und Fagott spielerisch die musikalischen Bälle zu. Dramatik pur bekamen die rund 40 Zuhörer im „Trio de Salon“ von Marie de Grandval, zu hören. Das Trio servierte eine expressionistische Interpretation dieses verwobenen Werkes einer Frau, die einst Schülerin von Frederic Chopin und Camille Saint-Saens‘ langjährige Bühnenpartnerin war.

Dass diese am Sonntag gehörten Instrumente bis in die Gegenwart Furore machen, bewies das Trio Tricolore mit dem jazzigen Stück des Deutschen André Previn für eben diese Besetzung. Das teils atonale, kontrastreiche Werk mit seinen markanten Eckpunkten war kreativ dargeboten. Die Musiker bewiesen in fast orgiastischer Wildheit im ersten Satz ihre Fingerfertigkeit, Einfühlungsvermögen im ruhigen, wie losgelösten zweiten Satz und sie verzauberten ihr Publikum mit klanglichen und rhythmischen Überraschungen schlussendlich im letzten und verswingten Satz.