Brauchtum Hörenhausen richtet zweiten Maibaum auf

Hörenhausen / Beate Reuter-Manz

Der Wonnemonat ohne Maibaum? Geht gar nicht! Darüber war man sich im Musikverein Hörenhausen sofort einig, nachdem der erste, ganz große Ärger über den Frevel in der Mainacht abgeflaut war. Wie berichtet, hatten Unbekannte den 33 Meter hohen Maibaum professionell mit einer Motorsäge gefällt. „Jetzt erst recht: Wir lassen uns doch von solchen Lümmeln nicht unterkriegen“, fasst Ortsvorsteher und Musikvereins-Vorsitzender Wolfgang Thanner die Stimmung der Musiker zusammen. Sie zeichnen seit vielen Jahren für den bunten Frühlingsschmuck in der Ortsmitte verantwortlich.

Noch einmal eine Fichte

Erneut haben an drei Abenden bis zu 30 freiwillige Helfer viele Stunden in einen neuen Maibaum investiert. Der alte Stamm war nicht mehr zu gebrauchen. „Viel zu gefährlich, falls es beim Sturz zu Rissen gekommen ist“, begründet das Maibaum-Organisator Roland Thanner. Revierförster Michael Plutowski stellte im Neuhauser Wald einen zweiten Baum zur Verfügung. Die ebenfalls mehr als 30 Meter hohe Fichte wurde am Donnerstag gefällt, abtransportiert und entrindet. Viel Arbeit wartete auf die Kranzerinnen. Denn auch die Girlanden und Kränze hatten beim Sturz Schaden genommen, konnten nicht komplett wiederverwendet werden. Einer der drei Eisenringe war gebrochen und musste zusammengeschweißt werden. Verzogen hat es auch die Maskottchen „Höri“ und „Weihu“, sowie einige Handwerksschilder.

Am heutigen Samstag Vormittag wird ein von der Gemeinde Schwendi zur Verfügung gestellter Kranwagen den zweiten Maien an gewohnter Stelle aufrichten. Danach gibt es für die freiwilligen Helfer ein Dankesfest. Roland Thanner: „Es ist schön, dass wir das alle miteinander so gut hingekriegt haben.“ Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums in Ulm auf Anfrage sagte.