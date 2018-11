Vereine Höhlenwächter erhalten Jacken

Schelklingen / Lothar Sobkowiak

Zum Abschluss des Höhlenjahres hat die Museumsgesellschaft Schelklingen am vergangenen Freitag alle aktiven Höhlenwächter und -führer an den Hohlen Fels eingeladen, wie der Verein mitteilt. Vorstandsvorsitzender Reiner Blumentritt hatte zusammen mit seinem Stellvertreter Edgar Sobkowiak, Kassierer Josef Widmann und Schriftführer Winfried Hanold einheitliche Jacken verteilt, damit die Höhlenwächter für die Besucher als Ansprechpartner leichter zu erkennen sind.

Daniel Sobkowiak, der Neffe von Edgar Sobkowiak, war für die Stadt Schelklingen seit Beginn der Saison 2018 im Hohlen Fels für Terminanfragen und -vergaben für Führungen zuständig. Dazu war er für das Tourismustelefon mit der Nummer 07394 248 17 zuständig und hatte ehrenamtlich beim Museumsverein als Koordinator die Einteilung der Dienste an und in der Höhle übernommen. Zudem ist er auch an der Öffentlichkeitsarbeit des Museums, an Flyern und Broschüren beteiligt.

Drohne fliegt über Höhle

Ein besonderes Schmankerl ließ sich der Verein einfallen: Er ließ eine Drohne am Felsen vorbeifliegen. Die Höhlenführer erhielten einen neuen Schlüssel für das Höhlentor und konnten sich anschließend im Gasthaus „Rössle“ in Hausen ob Urspring auf ein vom Verein gesponsertes Essen freuen. Der Verein schaut nach einer guten Saison 2018 zuversichtlich ins kommende Jahr. Vom 1. Mai 2019 an hat die Höhle wieder geöffnet.