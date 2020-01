1985 tauchte Jochen Hasenmayer nach einer im Blautopf begonnenen rund 1250 Meter langen Tauchstrecke als erster Mensch im Mörikedom auf. 35 Jahre später und rund 600 Meter streckten jetzt Oliver Schöll und Max Fahr als erste Menschen die Köpfe aus dem Wasser eines unbekannten Höhlensees. Mit einer Länge von rund 20 Metern, einer Breite von 10 Metern und einer Höhe von vier Metern ist die Halle kleiner als der Mörikedom, doch die Entdecker von der „Arge Blautopf“ sind begeistert. „Das war mein Traum“, sagt Oliver Schöll, der als Kind im Fernsehen die Berichte über Jochen Hasenmayer sah. Name der Neuentdeckung: „Traumsee“.

Alles gefilmt

Schöll und Fahr hatten eine Kamera dabei. Den Film zeigen sie bei den Vorträgen der „Arge Blautopf“ für die Aktion 100.000 am Donnerstag im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm und am Freitag in der Stadthalle in Blaubeuren (Beginn jeweils 20 Uhr). „Der Zuschauer sieht, wie der Kopf aus dem Wasser geht“, berichtet Schöll. Auch neue Aufnahmen von anderen Teilen der Höhle, etwa vom „Versturz 3“, sind zu sehen. Verkauft wird ein Film auf DVD, der die Schönheit der Blauhöhle zeigt.