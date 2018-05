Digitalisierung Höchstbetrag für Verband

Laichingen/Stuttgart / jos

Der baden-württembergische Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration Thomas Strobl hat gestern die Gewinner des Wettbewerbs „Digitale Zukunftskommune@bw“ bekannt gegeben. Auch der Zweckverband Region Schwäbische Alb mit seinen zwölf Verbandsmitgliedern Berghülen, Drackenstein, Hohenstadt, Dornstadt, Bad Ditzenbach, Mühlhausen, Wiesensteig, Nellingen, Merklingen, Heroldstatt, Westerheim und Laichingen ist unter den Gewinnern. Verbandsvorsitzender Klaus Kaufmann konnte einen Förderbescheid in Höhe des Höchstbetrags von 45 000 Euro persönlich im Innenministerium in Stuttgart in Empfang nehmen.

Aufgrund der Tragweite des Projekts Bahnhof Merklingen-Schwäbische Alb und der weiteren positiven Entwicklung der Region Laichinger Alb – Oberes Filstal ist es das Ziel der beteiligten Kommunen, sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt um digitale Lösungen für die zukünftigen Herausforderungen zu kümmern. Der Verband wird damit die Digitalisierungsstrategie „L.A.O.F. in die Zukunft 4.0“ (L.A.O.F. steht für Laichinger Alb - Oberes Filstal) in mehreren Schritten entwickeln. Dabei sollen auch Bürger sowie Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft einbezogen werden. „Damit führen wir unsere gesamte Region ins digitale Zeitalter zum Vorteil der hier lebenden Menschen sowie unserer Besucher und der hier tätigen Unternehmen“, teilt Kaufmann mit.