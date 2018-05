Hochwasserschutz Hochwasserschutz kostet 600 000 Euro

Von Manuela Rapp

Damit der Hochwasserschutz in Dietenheim nicht zu einem ausufernden Problem wird, muss der Abwasserzweckverband „Mittleres Illertal“ (AZV) handeln. Konkret heißt das, ein Rückhaltevolumen von knapp 19 000 Kubikmeter zu schaffen. Sonst gibt es vom Land Baden-Württemberg keine erneute Einleitungsgenehmigung.

„Durch die Versiegelung der Böden kann das Oberflächenwasser nicht mehr versickern und läuft in den Gießen ab“, erklärte Daniel Brumme vom Augsburger Ingenieurbüro BCE den Mitgliedern des Gremiums. Gefahr könne den Anwohnern entlang des Baches drohen, wenn dieser bei zuviel Wasser ausufere. Da die ebenfalls mit dem Problem konfrontierte Gemeinde Balzheim 8400 Kubikmeter Retentionsvolumen erbringe, entfallen laut Brumme noch rund 10 400 Kubikmeter auf die Stadt Dietenheim.

„In einem ersten Schritt wird beim Reiterhof Rembold, hinter dessen Gelände der Autobahnzubringer zur A 7 verläuft, ein Drosselbauwerk für den Gießen errichtet“, informierte der Projektleiter. Dafür habe man eine Wassermenge von 3,3 Kubikmeter pro Sekunde eruiert. Eingebaut werden solle ein Drosselbauwerk mit automatischer Schutztafel. Diese könne einen Meter tief in den Bach eintauchen, um ihn im Hochwasserfall zu drosseln. Das Bauwerk werde nur ab einer gewissen Wassermenge aktiviert, sagte Daniel Brumme.

In einem zweiten Schritt dann soll ein Rückhaltebecken „Am Anfälle“ entstehen mit einem Retentionsraum von rund 14 000 Kubikmeter erklärte der Ingenieur weiter. Hierbei entfielen rund 3400 Kubikmeter für den Hochwasserschutz in der Ortslage sowie Hofstelle Rembold, sodass schlussendlich noch ein Volumen von 10600 Kubikmeter zur Verfügung stehe. Ein Damm mit maximal 0,8 Meter Höhe ist geplant; mit einem kleinen Gegengefälle inklusive eines Freibordes von 0,2 Metern. Der Abfluss erfolgt laut Brumme in den Städtlegraben. „Den Damm sieht man kaum“, befand er. Der Weg auf dessen Krone könne normal bewirtschaftet werden wie bisher.

Dietenheim in Vorleistung

Der nötige Geländeabtrag ist beträchtlich: Es sind rund 23 000 Kubikmeter. „Die Böden sind sehr hochwertig“, betonte der Fachmann. Die Erde werde zur Herstellung des natürlichen Bodengefüges wieder verwendet. Zusammen mit der Ansaat von Schotterrasen und einer Extensivierung des Gewässerrandstreifens seien die von der Naturschutzbehörde geforderten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensation des Eingriffs egalisiert. Die Gesamtkosten schätzt Daniel Brumme nach der neuesten Planung auf rund 580 000 Euro brutto. Auf den AZV entfallen etwa 430 000 Euro oder rund 74 Prozent. Die Stadt Dietenheim geht zunächst für Planungskosten, Grundstückskäufe und Baumaßnahmen in Vorleistung. Sie erhält vom AZV heuer eine erste Abschlagszahlung von 185 000 Euro und eine zweite Tranche nach genauer Abrechnung in Höhe von etwa 245 000 Euro im Jahr 2019.

Bei einer Voruntersuchung im November 2016 waren die Ausgaben noch auf rund 230 000 Euro beziffert worden. Der Projektleiter zählte detailliert auf, warum sich die aktuellen Ausgaben mehr als verdoppelten. Änderungen habe es unter anderem durch eine Ausweitung des Rückhalteraumes ergeben. Hinzu kämen weitere Ergänzungen: die Anschaffung der automatisierten Schutztafel, die Ausgleichsmaßnahmen am Riedgraben sowie Ansaat und Anpflanzungen, Entschädigungen für betroffene Bauern und Grundstückseigentümer. Nicht zuletzt kommen der Bau eines Dammbauwerkes mit verstärkter Krone für die Überfahrt durch den Landwirt hinzu, der Neubau zweier Pegel im Städtlegraben und im Gießen sowie die Erdmassenbewegung.

„Die Unterlagen wurden im Landratsamt Alb-Donau-Kreis abgegeben“, erklärte Brumme. Mitte Juli soll alles fertig sein für die Ausschreibung: „Im September rechnen wir voraussichtlich mit dem Baubeginn.“ Dabei denkt der Ingenieur an die Nutzung des Gießenabschlags für den Einbau der Drosselbauwerke. Im Frühjahr 2019 soll alles fertig sein.