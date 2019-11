Seit viereinhalb Jahren ist Stephan Mantz Bürgermeister in Wain. Zweimal habe er schon Hochwasser erleben müssen. Jetzt will der Schultes von einem Fachbüro die Gefahrenstellen ausfindig machen lassen. Denn der Verwaltungs-Chef hat über das Wasserwirtschaftsamt erfahren, dass es für so genannt...