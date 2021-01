Am Ende war das Ergebnis recht eindeutig: Neun Mitglieder des Ausschusses für Soziales und Verwaltung (ASV) haben dafür gestimmt, in Langenau etwas zu erstellen, das mit dem sperrigen Begriff Starkregenrisikomanagementkonzept bezeichnet wird. Fünf waren dagegen.Die GUL-Fraktion hatte in den Haush...