„Jeder aus Tomerdingen weiß noch, wie es war: Bei der Einweihung des Feuerwehrhauses 2011 war die Feuerwehr weg – im Einsatz.“ Bürgermeister Rainer Braig erinnerte in der jüngsten Gemeinderatssitzung an drei große Unwetter, die es in den vergangenen zehn Jahren in Tomerdingen gegeben hat....