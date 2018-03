Vortrag Hochsensibel durchs Leben

Langenau / Josephine Schuster

Die Gruppe der Interessierten für den Vortrag „Hochsensible Eltern – Stärken nutzen, Hürden überwinden“ am Langenauer Robert-Bosch-Gymnasium ist überschaubar. Aber alle von ihnen sind entweder selbst betroffen oder haben betroffene Kinder. Gleich zu Beginn stellt die Sozialpädagogin und Lerntherapeutin Melanie Vita aber klar, dass Hochsensibilität weder eine Krankheit, noch eine Störung ist – und erklärt das Konzept von Psychologin und Psychotherapeutin Elaine N. Aron.

Demnach habe es schon im 19. Jahrhundert erste Studien zu diesem Thema gegeben, aber erst 1996 sei das Konzept für Erwachsene und 2002 für Kinder entwickelt worden. „Das Thema ist immer noch relativ unbekannt. Wenn man sich dessen aber bewusst ist, kann man viel besser mit sich und seiner Umwelt umgehen. Oder auch die Betroffenen besser verstehen.”

Mittels eines Fragebogens kann herausgefunden werden, ob Hochsensibilität vorliegt: Nehmen Sie situative Feinheiten Ihrer Umgebung besonders intensiv wahr? Sind Sie schnell gereizt, wenn viel los ist um Sie herum? Müssen Sie sich dann unmittelbar zurückziehen können?

Solche und andere Fragen beantworten hochsensible Menschen mit „Ja“. Dabei sei es keineswegs so, dass alle Betroffenen eine zurückhaltende, schüchterne Persönlichkeit hätten, sagt Melanie Vita. „Etwa 30 Prozent von ihnen sind aufgeweckt und offen. Ihnen merkt man noch viel weniger an, dass etwas nicht stimmt. Das kann dann ganz plötzlich umspringen, man ist überfordert von der Situation und muss sich zurückziehen.“ Vorschläge für die Umsetzung solcher kurzen „Auszeiten” seien in dem Buch „Hochsensibel durch den Tag“ von Sabine Dinkel beschrieben.

Es sei nicht so, dass ein Geschlecht besonders betroffen ist, 15 bis 20 Prozent der Menschen seien hochsensibel, sagt Vita. Dies sei vererbbar und zeige sich bereits im Säuglingsalter. Keineswegs sei es der Fall, dass die Erziehung „Schuld“ sei, wenn ein Kind hochsensibel ist.

Was ist zu viel? Und was ist genau richtig? Mit diesen Fragen sollten sich Betroffene intensiv auseinandersetzen. „Es ist wichtig, das Gleichgewicht zu finden. Wie bei einer Pflanze, die am falschen Platz steht, sind eben auch wir Menschen alle unterschiedlich und brauchen unterschiedliche Dinge, damit es uns gut geht“, sagt Melanie Vita. „Betroffene nehmen viel mehr Details und Informationen ihrer Umwelt wahr. Diese müssen und wollen sie dann gründlich verarbeiten. Da ist man schnell am Ende seiner Kapazitäten.“ Aber es habe durchaus auch Vorteile, hochsensibel zu sein. So merkten diese Menschen schnell, wenn in ihrem Umfeld etwas nicht stimmt, sie seien empathisch und hätten ein gutes Kurzzeitgedächtnis.

Info Wer sich für das Thema interessiert, findet im Internet unter der Adresse www.hochsensibel-leben.de weitere Informationen. Der nächste Vortrag von Melanie Vita ist am 10. April in Dornstadt. Anmeldungen sind bei der Familienbildungsstätte Ulm möglich.