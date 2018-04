Gesellschaft Hilfe auf den einzelnen Flüchtling zugeschnitten

Von Franz Glogger

Nimet Sahin besucht Muhammed M. zu Hause. Die neue Erbacher Integrationsmanagerin will mit dem aus Syrien stammenden Mann einen Integrationsplan erstellen. Dazu gehört zum Beispiel das Erfassen persönlicher Daten, Fragen zur Familie, zum Sprachvermögen, zur Berufsausbildung und besonderen Kenntnissen, aber auch was er gern in der Freizeit macht.

So könnte die Arbeit der 28-Jährigen aussehen, die seit Montag in Erbach ist. Nimet Sahin stammt aus Filderstadt und hat an der Uni Heidelberg Ethnologie und Germanistik im Kulturvergleich studiert. Obschon den Master erst frisch in der Tasche, sind ihr die Aufgaben nicht fremd. So hat Sahin ehrenamtlich eine Flüchtlingsfamilie begleitet und mit Kommilitonen Deutschkurse organisiert. Zudem betreute sie „Erasmus“-Studenten, benannt nach dem EU-Förderprogramm für Auslandsaufenthalte an Universitäten. Beratende und begleitende Arbeit mit Flüchtlingen und Asylsuchenden sei ihr also vertraut. Besonders interessant findet sie den Ansatz mit Integrationsplan und Beratungsvereinbarung, was nicht zuletzt zu ihrer Bewerbung geführt hat. Gut sei auch der Austausch mit den anderen am Integrationsprozess Beteiligten. „Da sieht man genau den Fortschritt der gemeinsamen Bemühungen und hat ein Feedback, wie es weiter gehen kann“, sagt Nimet Sahin.

Mit den gewonnenen Kenntnissen versucht sie dann, im Gespräch Ziele zu vereinbaren. Etwa, wann ein Sprachkurs und welche Ausbildung besucht wird. Auch werden Schritte festgelegt, etwa für einen Abschluss. Diese sollen „bedarfsorientiert, niederschwellig und kultursensibel“ angelegt sein, steht in der entsprechenden Verwaltungsvorschrift des Landes. Was verabredet wird, solle sich an den individuellen Voraussetzungen orientieren und machbar sein.

Sahin und Muhammed M. würden also zum Ende des Gesprächs eine Vereinbarung abschließen. Sie verpflichtet sich dazu, ihn gezielt zu unterstützen, Muhammed M. im Gegenzug etwa die Gesprächstermine im Jobcenter wahrzunehmen. Die Vereinbarungen werden fortlaufend dokumentiert, ebenso ein Fortschritt und mögliche Neuansätze.

22 Integrationsmanager soll der Alb-Donau-Kreis bekommen. Angestellt werden diese bei der Kreisbehörde, ihre Arbeitsplätze befinden sich in den Rathäusern. Acht der Stellen sind besetzt. Bis Mai treten sechs weitere ihren Dienst an, Nimet Sahin ist eine davon.

Die Kreisverwaltung räumte im Februar im Ausschuss für Bildung, Gesundheit und Soziales ein, dass es schwierig sei, die 22 Stellen zu besetzen, da Land auf Land ab gesucht werde. Eingestellt werde aber nicht mit aller Macht, sondern nach der Prämisse „Qualität vor Quantität“, sagte Landrat Heiner Scheffold.