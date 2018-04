Gericht Heimtückisch mit Messer angegriffen

Blaubeuren / Nadine Vogt

Als der Angeklagte am Mittwochmittag den Gerichtssaal betritt, hält er sich eine gefaltete Zeitung vors Gesicht, hat die Kapuze seines grauen Pullovers tief in die Stirn gezogen. Im Landgericht Ulm ist es der Auftakt eines Prozesses gegen einen 24-Jährigen aus Blaubeuren. Verhandelt wird allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Opfer „heimtückisch“ verletzt

Die Anklage: versuchter Totschlag, Körperverletzung, sexuelle Nötigung. Sie bezieht sich auf zwei verschiedene Taten. Die eine soll der Angeklagte Mitte Mai 2016 begangen haben, die zweite im September 2017. Diese habe ihn letztlich auch per DNA-Probe als mutmaßlichen Täter der ersten Straftat überführt.

Im Mai 2016 soll der damals 21-Jährige gegen Abend versucht haben, eine 59-jährige Spaziergängerin zu töten. Mit einem Messer soll er sie hinterrücks angegriffen und ihr dabei mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben. Weil zufällig ein Radfahrer an der Stelle vorbeikam, ließ der mutmaßliche Täter von der ihm offenbar unbekannten Frau ab – und floh. Ihren Tod hat der Angeklagte, laut Anklageschrift, „billigend in Kauf genommen“. Außerdem sei er „heimtückisch“ vorgegangen.

Der junge Mann soll zu diesem Zeitpunkt nicht schuldfähig gewesen sein: Er ist Verhaltensauffällig, leidet an akustischen Halluzinationen und soll bei dem Übergriff eine halbe Flasche Gin intus gehabt haben. Die 59-jährige Blaubeurerin überlebte schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Sie musste sich mehreren Operationen unterziehen. Im Verfahren tritt sie als Nebenklägerin auf.

Rund ein Jahr später soll sich die zweite Tat, für die sich der Angeklagte zu verantworten hat, abgespielt haben. Dieses Mal in Ulm, im Spielcasino „Check Point“. Dort soll er sich aufgehalten haben, ohne an den Spielautomaten zu spielen. Die Aufforderung einer Angestellten deshalb das Casino zu verlassen quittierte er mit Beleidigungen.

DNA-Probe führt zur ersten Tat

Außerdem soll er ihr „sexuell motiviert“ an die Brüste gefasst haben. Als sich die Frau zur Wehr setzte, soll er sie gegen einen Spielautomaten gestoßen und versucht haben, ihr ein Glas an den Kopf zu werfen. Die Bedienung wich aus. Ihr gelang es, zu fliehen und die Polizei zu rufen.

Mit 77 Euro Bargeld aus der Kasse flüchtete der mutmaßliche Täter. Durch eine Fahndung der Polizei konnte er aber nur kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Durch den Abgleich seiner DNA in der Datenbank der Polizei geriet er in den Verdacht, die Tat, die sich im Mai 2016 in Blaubeuren abgespielt hat, ebenfalls begangen zu haben. Anders als im ersten Fall soll er im September 2017 in seiner Schuldfähigkeit durch seine psychische Vorbelastung zwar erheblich eingeschränkt, nicht aber schuldunfähig gewesen sein. So heißt es in der Anklageschrift.

Die Liste der angeklagten Vergehen ist lang, reicht vom versuchten Totschlag, über schwere Körperverletzung, sexuelle Nötigung, Beleidigung bis hin zur Sachbeschädigung.

Die Staatsanwaltschaft stellt dem Angeklagten eine negative Sozialprognose und empfiehlt seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Der 24-Jährige stelle eine Gefahr für die Allgemeinheit dar.

Da der Angeklagte auch derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, wurde dem Antrag seines Verteidigers auf Ausschluss der Öffentlichkeit stattgegeben. Der Auffassung von Staatsanwalt Oliver Chama, der der Verhandlung ein öffentliches Interesse zusprach, folgte Richter Gerd Gugenhan nicht.

Nicht-öffentliche Verhandlung

Der Prozess vor der zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm wird kommenden Montag nicht-öffentlich mit der Anhörung von sieben Zeugen fortgesetzt. Insgesamt vier Verhandlungstage sind geplant. Das Urteil wird öffentlich verkündet werden.