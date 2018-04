Bundeswehr Kommandantenwechsel in Setzingen

Setzingen / Joachim Lenk

Es war der elfte Kommandantenwechsel in vier Jahrzehnten: Hauptmann Jens Feuerlein hat nach eineinhalb Jahren nicht nur den Standort, das Munitionslager in Setzingen, verlassen, sondern auch die Bundeswehr. Nach rund 13 Jahren als Zeitsoldat wechselt der 34-Jährigen aus Mietingen im Landkreis Biberach die Umgebung radikal: Er will noch einmal studieren.

Lob für seine Arbeit bekam Feuerlein von Oberstleutnant Michael Lasche, Dienststellenleiter des vorgesetzten Munitionsversorgungszentrums Süd in Eft-Hellendorf im Saarland. Während des Übergabeappells betonte er Feuerleins Engagement und „persönliche Identifikation“ mit seiner Aufgabe. Auch sprach er den „modernen Arbeits- und Führungsstil“ des scheidenden Hauptmannes an, der das Munitionslager zu einem leistungsfähigen und „einem äußerst zuverlässigen Garant“ für alle zu versorgenden Truppenteile geformt habe.

Standortältester Generalmajor Klaus Habersetzer äußerte sich anerkennend über „das tolle Team“ und erinnerte an den „Tag der offenen Tür“ vor knapp einem Jahr, an dem rund 2000 Menschen ins sonst hermetisch abgeriegelte Depot kamen – das sei auch ein Verdienst Feuerleins gewesen. Rund 100 Gäste, darunter auch Setzingens Bürgermeisterin Ingeborg Lang, spendeten Beifall.

„Es fällt mir schwer, loszulassen“, sagte Jens Feuerlein, der sichtlich bewegt war. Es habe ihm am Herzen gelegen, in den vergangenen eineinhalb Jahren „ein wenig mehr Harmonie in den Alltag und in das Miteinander zu bringen“. Zusammen habe man „einiges bewegt“, resümierte er.

Der neue Leiter des Munitionslagers ist der 28-jährige Oberleutnant Tom Schwallmann aus Neu-Ulm, der seit rund acht Jahren Soldat ist. Auch André Müller aus dem Depot hatte allen Grund am Mittwochnachmittag zu feiern: Der Leutnant wurde während des Übergabeappells zum Oberleutnant befördert.