Der Haushaltsplan 2021 in Erbach ist ein besonderer: Erstens ist es der erste, den die Stadt komplett digital abbildet. Zwischen 15.000 und 20.000 Papierblätter seien dadurch gespart worden, sagte Bürgermeister Achim Gaus am Dienstag in der Gemeinderatssitzung in der Erlenbachhalle. Zweitens geht...