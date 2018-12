Dornstadt Haushalt bei zwei Gegenstimmen verabschiedet

Dornstadt / Von Thomas Steibadler

Zum Schluss fand Paul Sauter versöhnliche Worte. Voriges Jahr habe er wegen des von der Gemeinde gestellten, aber schlecht beleuchteten Christbaums in Tomerdingen noch geschimpft. Diesmal aber „haben wir in Tomerdingen den schönsten und geilsten Baum aller Zeiten“.

Gar nicht anfreunden kann sich der Tomerdinger Ortsvorsteher und CDU/BWF-Gemeinderat hingegen mit dem Haushaltsplan 2019 für Dornstadt. Obwohl es der Gemeinde so gut gehe wie nie, seien „sehr viele kleine Beträge nicht genehmigt“ worden, kritisierte Sauter, darunter auch solche zur Unterstützung des Ehrenamts. Sauter sprach von einem „Tsunami an unerledigten Aufgaben“. Um zu investieren, könne die Gemeinde angesichts anhaltend niedriger Zinsen auch höhere Schulden in Kauf nehmen. Wie Sauter stimmte auch dessen Fraktionskollegin Adelheid Gehring am Donnerstag gegen den Haushaltsplan.

Bürgermeister Rainer Braig nahm das unkommentiert zur Kenntnis. Er hatte bei der Haushaltseinbringung im Oktober vor einer Überlastung der Gemeinde gewarnt – sowohl finanziell als auch verwaltungstechnisch. Angesichts der Großprojekte wie dem neuen Feuerwehrhaus in Dornstadt, der Mehrzweckhalle in Scharenstetten sowie der Entwicklung der neuen Quartiere „Arkadien“ und „Dornstadter Höfe“ müsse anderes verschoben werden. Mit den Fraktionen vereinbarte Braig dann, in einer Klausur im September 2019 über die Priorisierung künftiger Projekte zu beraten. Vor diesem Hintergrund haben die Fraktionssprecher nun ihre Stellungnahmen zum Haushalt abgegeben.

Freie Wähler „Für uns standen die Haushaltsberatungen unter keinem gutem Stern“, sagte Fraktionssprecher Herbert Jarosch. Aufgrund der Haushaltsrede des Bürgermeisters hätten die Freien Wähler auch keinen Antrag gestellt. „Wegen der Fülle der Projekte wäre das sinnlos gewesen.“ Nun werde sich die Fraktion dafür einsetzen, dass die geplanten Vorhaben auch verwirklicht werden, unter anderem die Halle in Scharenstetten. Fünf kommunalpolitische Schwerpunkte nannte Jarosch für die Freien Wähler: Bauplätze in allen Ortsteilen, schnelles Internet für alle, Ausbau der Kleinkinderbetreuung, mehr Betreuungsangebote an Schulen, Verkehrsberuhigung. Insgesamt hätten Verwaltung und Gemeinderat „einen guten Haushalt 2019 auf den Weg gebracht“.

CDU/BWV „Investitionen erfordern Vorbereitung und Begleitung“, sagte Fraktionsvorsitzender Karl Knab. Doch vielleicht könnten Gemeindeverwaltung und Gemeinderat dadurch entlastet werden, dass Vorhaben in den Teilorten auch von Ortsverwaltungen und Ortschaftsräten begleitet werden: „Ist das denkbar?“ Die starke Bauplatz-Nachfrage zeuge von der Attraktivität Dornstadts, sagte Knab. Wie in Temmenhausen (Schwarzhülenäcker) und in Scharenstetten (Anger) könnten auch in Bollingen an der Blautalstraße relativ kurzfristig Bauplätze angeboten werden – wenn die Verwaltung ein vereinfachtes Bebauungsplan-Verfahren anstoße. Außerdem könnte die für 2022 geplante Erschließung des Baugebiets Dornstadter Weg in Tomerdingen um ein Jahr vorgezogen werden.

SPD Von einer „Bugwelle an Investitionen“ sprach Fraktionsvorsitzender Paul Anhorn. „Die werden wir wohl auch 2019 nicht bewältigen können.“ Die Folgen für die späteren Haushaltsjahre seien noch nicht klar, „wir sollten aber den Mut haben, zuversichtlich zu sein“. Anhorn erinnerte an die von seiner Fraktion gestellten Anträge für kostenlosen Kindergartenbesuch und einen Kulturfonds. Den ersten prüfe die Verwaltung, und vielleicht zeige ja auch die Landesregierung ein Einsehen. Der zweite soll umgesetzt werden: 15 000 Euro stehen im Haushalt für den Kulturfonds.

Bei Gegenstimmen von Paul Sauter und Adelheid Gehring genehmigte der Gemeinderat den Haushaltsplan 2019.