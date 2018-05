Kommentar Thomas Spanhel zum Rücktritt der Seißener Räte Hartes Ringen um besten Weg

Blaubeuren / Thomas Spanhel

Schade, dass die Hälfte der Seißener Ortschaftsräte ihr Amt niedergelegt hat. Leute, die so unerschrocken und ohne Rücksicht auf eigene Interessen für Interessen ihrer Wähler eintreten, werden gebraucht – für das Dorf und auch für ganz Blaubeuren.

Als sich die Ortschaftsräte gegen den knapp 30 Meter hohen Erweiterungsbau der Firma Rehm aussprachen, schlugen sie sich auf die Seite derer, die darüber klagen, dass den Betrieben im Seißener Gewerbegebiet viel Raum und Ausnahmegenehmigungen zugestanden werden. Das ist durchaus ein wichtiges Argument, denn damit ändert sich ja der dörfliche, naturnahe Charakter des gesamten Ortes.

Die Wahrheit ist aber auch, dass viele im Ort und in der Region vom Ausbau der Firma Rehm und des Seißener Gewerbegebiets profitieren. Die Firma schafft Arbeitsplätze, bietet kurze Arbeitswege, zahlt Steuern. Diese Argumente betonte der Gemeinderat, als er beschloss, Rehms Erweiterungsbau zuzustimmen. In diesem Fall setzten sich die Blaubeurer Gemeinderäte durch, in anderen Fällen die Ort­schaftsräte.

Sicher ist es jedenfalls nicht so, dass der Seißener Ort­schaftsrat vom Gemeinderat ständig übervorteilt wird. Traurig ist nur, wenn engagierte Ortschaftsräte in der harten Auseinandersetzung persönlich Nachteile erfahren. Das macht die Suche nach einem guten Kompromiss für alle schwerer.