Gemeinderat Hans Schmid hört auf

Dornstadt / ts

Mit Beifall, Dankesworten und Präsenten ist Hans Schmid aus dem Dornstadter Gemeinderat verabschiedet worden. Der 70-Jährige hatte nach 20 Jahren im Gremium sein vorzeitiges Ausscheiden beantragt. Es sei einfach an der Zeit für einen Rückzug, sagte Schmid in der Sitzung am Donnerstag. Gegenüber anderen Gemeinderäten oder der Verwaltung gebe es keine Missstimmung und auch keine Enttäuschung. Während der 20 Jahre am Ratstisch habe er an vielen interessanten Entscheidungen mitgewirkt und „vieles über meine Gemeinde gelernt“. Karl Knab, Vorsitzender der CDU/BWV-Fraktion, der Schmid angehörte, sagte: „Dein Rat und Dein Wissen waren immer sehr wertvoll.“ Bürgermeister Rainer Braig hob die sachliche und faire Art Schmids hervor: „Ich habe Ihre Meinung immer sehr geschätzt.“

Anschließend verpflichtete Braig den Nachrücker auf der CDU/BWV-Liste, Alexander Vogel, als neuen Gemeinderat.