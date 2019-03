Ortsgeschichte Handwerkskunst und karges Leben

Hörvelsingen / Barbara Hinzpeter

Klack, bumm, klack, bumm. Wenn es so über die Felder und Wälder tönte, wusste Heidrun Fischer, dass im Dorf ein Küfer arbeitet, lange bevor sie den Ort erreichte. Das typische Geräusch des Setzhammers, mit dem der Fassbinder den Reifen auf die Dauben treibt, kannte die Hörvelsingerin von klein auf. Ihr Vater Hans Scheiffele war Küfer – wie schon der Großvater, Urgroßvater und Ururgroßvater.

Hölzerne Bottiche und Fässer wurden jahrhundertelang nicht nur für Bier und Most gebraucht, sondern auch als Bade- und Waschzuber und Kübel aller Art. Immerhin gab es im Dorf zwei Küfer. Die hatten einen Knochenjob und trotz der Bedeutung ihres Handwerks ein hartes, meist karges Leben.

Ein Foto zeigt Heidrun Fischers Großeltern Johannes und Marie Scheiffele, wie sie einen dicken Eichenstamm mit der Handsäge bearbeiten. Bis daraus ein Fass fertig war, dauerte es Jahre. Denn die Dauben müssen gut abgelagert werden – pro Zentimeter Stärke rechnet man mit einem Jahr, sagt „Pflug“-Braumeister und Küfer-Enkel Jörg Gnann.

Das Holz für ein Bierfass wurde also vier bis sechs Jahre luftig aufgestapelt zum „Daubenhaus“, bevor es in vielen Schritten weiterverarbeitet werden konnte. Die Fassbinderei ist ein Handwerk der Gegensätze: Der Küfer muss Hitze und Kälte aushalten, er braucht Kraft und Fingerfertigkeit. Mit Hilfe von Feuer und Wasser biegt er die Latten.

Es war ein schmuckes, aber bescheidenes Haus, in dem die Vorfahren von Heidrun Fischer und der Geschwister Gnann lebten und arbeiteten. „Mechanische Küferei von Johannes Scheiffele“ ist heute noch auf einem Schild am Haus in der Postgasse zu lesen. Es steht unter Denkmalschutz. Kleinbäuerliche und Weberhäuser gab es in und um Langenau zuhauf.

Eine Besonderheit ist aber die um 1800 erbaute „Doppelselde“ in Hörvelsingen. Ihr sei es ein Rätsel, wie ihre Vorfahren so beengt in den kleinen Stübchen wohnen konnten, sagt Heidemarie Gnann, Cousine von Heidrun Fischer und Schwester von Jörg Gnann. Ihre Urgroßeltern hatten schon sieben Töchter, bevor 1896 ihr Sohn Johannes geboren wurde. Er bekam noch zwei Schwestern, insgesamt brachte seine Mutter 15 Kinder zur Welt. „Es ist erschütternd, wie viele kleine Kinder damals gestorben sind“, sagt Heidemarie Gnann. Für ihre Mutter, die Küfers-Tochter, war die Heirat mit dem Brauer und Gastwirt Fritz Gnann in den 1950er-Jahren nicht selbstverständlich. Denn der Standesunterschied „war schon Thema“, und der künftigen Wirtin war bewusst, dass sie viel würde schaffen müssen. Ihr Bruder Hans Scheiffele führte die Familientradition fort und stellte Fässer her.

Der Siegeszug von Alu-, Stahl- und Kunststoffbehältern bedeutete jedoch den Niedergang des Handwerks. 1969 baute er offiziell sein letztes Fass und arbeitete bis zur Rente in der Tuchfabrik. Von 1991 an richtete er in der Werkstatt in der Postgasse ein „Mitmachmuseum“ ein. Außerdem war er viel unterwegs mit dem Fotoapparat. Er lichtete unter anderem alles ab, was mit seinem Handwerk zu tun hat, und belieferte auch Langenau aktuell mit seinen Aufnahmen. Nach seinem Tod im Jahr 2010 führten Tochter Heidrun und ihr Mann Interessierte durch die Werkstatt. 2015 verkauften sie das Gebäude und lösten das Museum auf. Etliche Fässer und Werkzeuge hat Heidrun Fischer behalten – zur Erinnerung an die große Küfertradition in Hörvelsingen.