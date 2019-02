Wasserversorgung Handpumpen sind ab jetzt legal

Blaustein / mäh

Heidi Ankner (Bürger-Bündnis) konnte sich nicht recht vorstellen, wie das geht, einen Brunnen bohren. Ganz einfach eigentlich – Loch in den Boden bis Grundwasser kommt, erklärte ihr der Arnegger Ortsvorsteher Mandfred Strobel. Und Jakob Noller (CDU) fügte noch hinzu: „In Bermaringen oben funktioniert das natürlich nicht.“

Nachbarn angezeigt

Eigentliches Thema im Blausteiner Gemeinderat war am Dienstag die Legalisierung von Handpumpen, mit denen besagtes Grundwasser vor allem in Kleingärten an die Oberfläche gepumpt wird. Allerdings nicht erlaubt ist es, mit einer Elektropumpe das Wasser aus dem Boden zu pumpen, weil damit deutlich höhere Mengen zutage gefördert werden können. Martin Grupp von der Finanzverwaltung der Stadt musste tätig werden, weil ein Blausteiner seinen Nachbarn beim Ordnungsamt angezeigt hatte, weil der mit einer Elektropumpe Grundwasser entnommen hatte. Damit nun rechtlich alles glasklar geregelt ist, hat der Gemeinderat eine Satzungsänderung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung einstimmig beschlossen: Handpumpen sind erlaubt, Elektropumpen nicht. Ebenfalls nicht erlaubt ist es im Übrigen, einfach so irgendwo einen Brunnen zu bohren. Auch das stellte Grupp klar: Ein solcher müsse von der Stadt genehmigt werden.