Dietenheim Handlettering im Stadtcafé gelernt

Dietenheim / Manuela Rapp

Der Kurs geht seinem Ende zu. Heimgehen? Noch nicht. Dazu sind sie viel zu vertieft. Handlettering hat einen gewissen Zeit-vergess-Faktor. Zehn Frauen sitzen am langen Tisch, in der Mitte eine Farbauswahl, bei der jeder Regenbogen neidisch wäre, vor sich ein Blatt Papier, auf das sie Sätze wie „Phoenix aus der Asche“ oder „Happy Birthday“ schreiben. Was heißt schreiben? Es ist mehr als das. „Handlettering schwappt jetzt gerade zu uns rüber aus Amerika“, sagt „Frau H.“ alias Sylvia Henninger. Es sei nichts anderes als das Wiederentdecken der Handschrift: „Viele wissen gar nicht, wie schön das ist.“ Die Bellenbergerin ist Autodidaktin und hat sich intensiv mit der Materie beschäftigt. „Ich habe Feuer gefangen, mir Bücher gekauft, mich informiert.“ Nun gibt sie Kurse wie diesen im Dietenheimer Stadtcafé.

Jeder entwickelt eigenen Stil

Das Spielen mit der Schrift ist also voll in Mode. Obgleich ein Trend, hat er sehr individuelle Züge, denn: „Jeder Teilnehmer entwickelt seine eigenen Stil“, wie Sylvia Henninger erklärt. Schon bei Anfängern. Zu denen zählen Gerlinde Göttl und Verena Graf. „Es hat mich sehr interessiert, da ich gerne schreibe“, meint Erstere. Die Auerin verfügt über keine Vorkenntnisse. Dass sie das eben Gelernte vertiefen möchte, versteht sich von selbst. Das hat auch Verena Graf im Sinn. Ihr gefallen die Schnörkel und Verzierungen beim Handlettering. „Die Handschrift geht verloren“, bedauert die Dietenheimerin. Etwas Persönliches gestalten, „nichts 08/15-mäßiges“, das geht ihr im Kopf um. Dabei denkt sie jetzt erst mal an Weihnachtskarten, „dann schaue ich mal“.

Außer Zeit bedarf es der richtigen Materialien. „Lineal, Bleistift, Radiergummi, und Brush Pens“, zählt Henninger auf. Das sind Pinselstifte, mit denen sich der dünne Aufstrich und der dicke Abstrich – darauf kommt es beim Handlettering an – schreiben lassen. „120 oder 160 Gramm Papier muss es sein, sonst gehen die Stifte kaputt“, sagt die 44-Jährige. Vor sich liegen hat jede Besucherin ein „Workbook“. Das dient zum Üben und enthält eine Menge Nützliches.

„Wir gehen das Alphabet durch“, sagt die Kursleiterin. „Durchlettern“ nennt sie das. „Dadurch bekommt man Anregungen, denn der kurzen Zeit kann man das in dieser Schrift nicht lernen, das geht gar nicht.“ Doch bevor es soweit ist, zeigt Henninger erst mal den Umgang mit den Brush Pens, erklärt die Regeln. Dann ist Zeit, selber kreativ zu werden. „Es gibt wahnsinnig verschiedene Arten, da kann sich jeder austoben“, sagt die Expertin und schmunzelt. Abkupfern ist übrigens ausdrücklich erlaubt. Ob Internet, Bücher, Instagram – Ideen gebe es zuhauf. Die Fachfrau spricht sogar von Challenges im Internet. „Die Gemeinde ist groß“, sagt sie.

Die erste Handlung ist immer dieselbe: „Das Papier wird mit einem Bleistift in der Mitte geteilt“, so die Expertin. Es gelte zu überlegen, welches Wort im Vordergrund stehen soll. „Man muss sich seine Zeit nehmen.“ Allerdings: „Wenn man es mal im Kopf hat, dann geht es schnell.“ Das Grundgerüst werde auf das gute Papier übertragen. Girlanden, Ornamente, Arabesken und Co., kleine Elemente also, würden am Schluss hinzugefügt. In diesem Zusammenhang ein Tipp von „Frau H.“: „Zwei verschiedene Schriftarten sind schöner fürs Auge.

Auf dem Weg zum fertigen Stück liegen Hindernisse. „Es liegt daran, was man selber für Ansprüche hat“, weiß die Kursleiterin. „Es gibt viele Papiere, die man zerreißt.“ Wichtig für sie: „Perfekt sein muss es nicht, wenn es der Entspannung dient, dann hat es seinen Zweck erfüllt.“ Nicht nur Sylvia Henninger sieht im Handlettering auch eine Form der Meditation. Dem kann sich Verena Graf nur anschließen. Gerlinde Göttl formuliert es anders: „Ich kann dabei richtig abschalten.“ Weiterüben und Ausprobieren wollen beide, klar.