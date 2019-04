Der Gewerbe- und Handelsverein Allmendingen rüstet sich zu seiner Leistungsschau am Wochenende.

Am Wochenende ist es wieder soweit: 38 Aussteller präsentieren sich während der Leistungsschau in Allmendingen. Die Messe des Gewerbe- und Handelsvereins Allmendingen (GHV) findet alle vier Jahre statt. Für Besucher haben sich die Organisatoren einen durchaus ernstgemeinten Gag ausgedacht. „Die Besucher der Ausstellung werden von uns mit einem roten Teppich empfangen und sollen unsere Wertschätzung erfahren“, sagt GHV-Vorsitzender Walter Leichtle.

„51 Mitgliedsbetriebe zählt der örtliche Gewerbe- und Handelsverein und die Mehrzahl der 38 Aussteller kommt vom GHV“, erläutert Walter Leichtle. Von den insgesamt 38 Ausstellern präsentieren sich 28 Firmen in der Turn- und Festhalle und acht Firmen im Außenbereich. In der Halle stellen vornehmlich Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe aus. Im Außenbereich kommt erstmals der Festplatz den ausstellenden Autohäusern Renault Schaude und Autohaus Ehingen, der Spedition Denkinger, Franz Borner mit seiner Drehleiter und dem Anhängervertrieb Schaude zu Gute, die auf festem Untergrund ihr Angebot zeigen und ihre Dienstleistungen präsentieren können.

Mit dabei auf der Leistungsschau sind auch die örtlichen Industrieunternehmen Burgmaier, Schwenk und Rampf. „Während die Firmen Burgmaier und Schwenk mit einem Stand in der Halle vertreten sind, präsentiert sich die Firma Rampf im Außenbereich und nutzt zudem die Ausstellung auch als Plattform für die Nachwuchswerbung. Dazu bietet sie Aktivitäten für Kinder und Jugendliche an. Für Kinder gibt es in der Halle eine Spielecke und im Außenbereich gibt es bei gutem Wetter eine Hüpfburg“, sagt Walter Leichtle. Bewirtet wird in der Halle durch die Mitgliedsfirmen Getränke Fuchs und Schmidt’s Bistro. Angeboten werden Getränke, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

„Für Besucher besteht die Möglichkeit an einer Verlosung teilzunehmen und einen von 25 GHV-Gutscheinen im Wert zu 20 Euro zu gewinnen“, informiert der Vorsitzende.

Gegenüber den vergangenen Ausstellungen in den Jahren 2011 und 2015 haben sich auch die Öffnungszeiten geändert (siehe Info). „Zur Ausstellung in die Halle kommt man ausschließlich über den südlichen, barrierefreien Eingang beim Festplatz. Hier stehen auch in unmittelbarer Nähe ausreichend Parkplätze zur Verfügung“, erklärt Walter Leichtle.

Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag um 13 Uhr von Bürgermeister Florian Teichmann, als Schirmherr der Veranstaltung, und dem GHV-Vorsitzenden Walter Leichtle. Anschließend findet mit den Gästen ein Messerundgang statt. Grußworte halten unter anderem der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel und die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Umrahmt wird die Eröffnung vom Allmendinger Musikverein. Nach Ende der Ausstellung am Samstag treffen sich die Aussteller zu einem Grillabend.

Ideale Plattform

Bürgermeister Florian Teichmann, der ebenfalls mit einem Stand der Gemeinde Allmendingen auf der Ausstellung vertreten ist, sieht die Leistungsschau als ideale Plattform für die ortsansässigen Unternehmen, ob Industrie, Handwerk oder Dienstleistung, den Wirtschaftsstandort Allmendingen nachhaltig zu präsentieren und Stärken zu zeigen.

Info Die Ausstellung ist am Samstag, 27. April, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. April, von 11 bis 17 Uhr geöffnet.