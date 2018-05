Unwetter Hagelkörner verstopfen Abflüsse

Laichingen / sgk/jos

Nach dem heftigen Gewitter mit Starkregen und Hagel haben die Feuerwehren in Laichingen und Blaubeuren gestern Bilanz gezogen: Die Laichinger Wehr war am Donnerstag von 16.30 Uhr an mehr als vier Stunden lang mit 25 Leuten im Einsatz. Bei der Feuerwehr Blaubeuren waren kurz später 70 Feuerwehrleute aus sechs Abteilungen auf den Beinen, um 19 Einsätze abzuarbeiten.

Das Hagelgewitter zog von Laichingen übers Tiefental nach Blaubeuren. „Das war der Wahnsinn: im Industriegebiet, wo ich arbeite, hat es nicht gehagelt, je weiter ich in die Innenstadt gefahren bin, umso heftiger wurde der Hagel.“ Das sagt Joe Häberle, Pressebeauftragter der Laichinger Feuerwehr. Problem in Laichingen wie in Blaubeuren: Die Abwasserkanäle konnten die riesigen Wassermengen nicht mehr aufnehmen, zudem verstopften die Hagelkörner die Einlaufschächte. So drang Wasser entweder über Fenster oder durch den Druck aus dem Kanalnetz in die Keller. In Laichingen waren der Marktplatz und der Mozartweg im nordwestlichen Wohngebiet am stärksten betroffen. Von zwei bis 25 Zentimeter hohen Wasserständen berichtet Häberle. In einem Aufzugsschacht fanden die Feuerwehrleute knapp vier Kubikmeter Wasser vor. In den Laichingter Teilorten mussten die Wehren nicht ausrücken.

Georg Fuhrmann, Pressesprecher und stellvertretender Gesamtkommandant der Feuerwehr Blaubeuren, berichtet von 19 Einsatzstellen. Zur Koordination der Kräfte aus Blaubeuren, Gerhausen, Asch, Sonderbuch, Weiler und Seißen wurde im Blaubeurer Magazin das für solche Ereignisse vorgesehene „Führungshaus“ eingerichtet. Auch Kameraden aus Berghülen arbeiteten mit, denn deren Gemeinde war vom Unwetter verschont geblieben. Die Einsätze reichten von der Beseitigung eines Erdrutsches auf der Steige zwischen Asch und Bermaringen bis hin zum Auspumpen von Kellern in der Blaubeurer Mörikestraße und beim Ruckenschloss. „Viele Leute haben sich selber geholfen“, berichtet Fuhrmann.

Gefordert waren die Feuerwehrleute in der Blaubeurer Marktstraße, wo aus Richtung Seißen ein Sturzbach ins Tal schoss, der manche ältere Blaubeurer an das große Fronleichnamshochwasser von 1956 erinnerte. So schlimm wie damals war’s am Donnerstagabend aber nicht. Die Helfer öffneten Schächte, die Lage entspannte sich rasch. Ein ähnliches Bild bot sich in der Sonderbucher Steige. „Wir wollten gerade damit beginnen, Sandsäcke aufzuschichten, da war das Wasser aber auch schon wieder weg“, berichtet Georg Fuhrmann.

Seen bildeten sich zwischen der Stadtkirche und dem Urgeschichtlichen Museum und zwischen dem Museum und der Bäckerei-Filiale in der Karlstraße. Im Tourismusbüro half die Feuerwehr mit Wassersaugern. Ein Einsatzschwerpunkt lag in Gerhausen, wo Wasser vom Taleinschnitt „Grund“ beim Gasthaus „Lamm“ auf die Bundesstraße schoss. Vor dem Gebäude der ehemaligen Getreidemühle bildete sich ein See.

Pflanzen zerstört

Am Tag nach dem Unwetter bot sich stellenweise trotz Sonnenscheins noch ein winterliches Bild. An schattigen Stellen lag der Hagel noch 20 Zentimeter hoch. Anderswo hat der Hagel Pflanzenteppiche aus zerhäckseltem Laub und Blütenblättern hinterlassen. In Laichingen hatte es immerhin gut eine Stunde lang gehagelt. Lieselotte Tauber arbeitet im Café Max in Laichingen und wurde dort vom Unwetter überrascht. „So etwas habe ich noch nie erlebt: Im Keller stand schon überall das Wasser und auf einmal schoss es aus den Toiletten heraus, Wasser vermischt mit Hagelkörnern.“ Mit einem Nasssauger ging sie die Überschwemmung an. „Aber zuerst bin ich nach Hause gegangen und habe Gummistiefel angezogen.“ Auch dort war der Keller überflutet.

Gestern waren die Menschen in Laichingen und Blaubeuren damit beschäftigt, das Häcksellaub zu entfernen. Lieselotte Tauber bedauert den Schaden an den Pflanzen. Balkonblumen, Gemüsepflanzen, alles was erst kürzlich eingesetzt und gesät wurde, ist kaputt.