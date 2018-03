Politik Hagel: Sanierungsgelder gut angelegt

Merklingen / Joachim Lenk

Das Vorhaben ist ehrgeizig: Mindestens einmal pro Jahr alle 48 Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis besuchen und sich erkundigen, wo die Menschen vor Ort der Schuh drückt. Inzwischen hat der baden-württembergische CDU-Generalsekretär Manuel Hagel bereits einige Stippvisiten in seinem Wahlkreis absolviert. Jetzt machte er Station in Merklingen. Nach einem Vier-Augen-Gespräch im Rathaus mit Bürgermeister Sven Kneipp ging es in „die gute Stube“ der 2000-Seelen-Gemeinde, das nagelneue Backhaus.

Der Politiker kam aus dem Staunen nicht mehr heraus: „Hier wird die Bürgerschaft zur Gemeinschaft“, sagte er, als er das vielfältige Programm sah, das dort in den nächsten Monaten angeboten wird. Backkurse und Kochkurse für jedermann, für jeden Geschmack und für jedes Alter. Hier sei das Geld aus dem Landessanierungsprogramm gut angelegt, stellte Manuel Hagel zufrieden fest.

Der Politiker stellte fest, dass in Merklingen die Zeit nicht stehen bleibe, sondern in die Zukunft investiert werde, ohne den dörflichen Charakter aus dem Auge zu verlieren. Dabei sprach er unter anderem den kommenden Bahnhof sowie die Ausweisung von Gewerbeflächen und privaten Bauplätzen an. Beim Thema aufgelassene Hofstellen ohne Tierhaltung, Stichwort Immissionsschutzradius, kündigte Hagel an, dass Mitte des Jahres die Landesbauordnung geändert werde, sodass um ehemalige Bauernhöfe in Zukunft ebenfalls gebaut werden könne.

Beim Thema Bahnhalt zeigte sich Hagel zuversichtlich, dass die Deutsche Bahn ihr Versprechen halte, den Bahnhof „termingerecht“ einzuweihen. Auf ein Datum wollte sich Hagel aber nicht festlegen.

Nach dem Backhaus schaute der CDU-Politiker noch bei einem der ältesten Betriebe in Merklingen vorbei. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es die Schreinerei Hinz, die sich auf den Innenausbau spezialisiert hat. „Niemand weiß genau, wie lange es uns gibt. Auf alle Fälle über 300 Jahre“, informierte Schreinermeister Michael Hinz, Chef des 20 Mitarbeiter zählenden Familienbetriebes. Die Firma ist gerade dabei, die Produktionshalle und den Ausstellungsraum zu vergrößern. Mitte des Jahres soll Einweihung gefeiert werden. Zu Kunden der Firma Hinz gehören nicht nur private Häuslebauer, sondern auch Hotels, Apotheken und Arztpraxen.