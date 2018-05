Lokalpolitik Hälfte des Ortschaftsrats tritt zurück

Blaubeuren / Thomas Spanhel

Die Hälfte des Seißener Ortschaftsrats hat seinen Rücktritt verkündet. Den Beginn machten die Räte Birgit Rösch und Tobias Niebel, die schon am 12. April ihr Amt niederlegten. Ausgangspunkt war ein Beschluss des Ort­schaftsrats, den Bauantrag für ein neues Verwaltungsgebäude der Firma Rehm Thermal Systems mit einer Höhe von knapp 30 Meter abzulehnen. Der Blaubeurer Gemeinderat stimmte dann doch zu, und die Ortschaftsräte mussten sich nicht nur anhören, dass sie sich nicht gegen den Gemeinderat durchsetzen, sondern sie erlitten auch persönlich Nachteile.

Tobias Niebel berichtete auf Nachfrage offen über die Konsequenz, die sich für ihn ergab, nachdem er gegen den Bauantrag gestimmt hatte. Am nächsten Tag sei seinem Sohn, der ein Praktikum bei der Firma Rehm absolvierte, gesagt worden, dass er nicht mehr in die Firma zu kommen brauche. „Wenn bei einer getroffenen Entscheidung erhebliche, negative, private Konsequenzen für einen Ortschaftsrat und seine Familie entstehen, ist es mir in Zukunft nicht mehr möglich, die Belange der Bürger und meinen Standpunkt objektiv zu vertreten.“ Ortschaftsrätin Birgit Rösch, die gleichzeitig Geschäftsführerin eines Fliesen-Unternehmens ist, wurde ebenfalls direkt mit bitteren Folgen ihrer Ratsentscheidung konfrontiert.

„Nachdem Herr Rehm erfahren hatte, dass ich gegen seinen 30-Meter-Turm war, hat er mich angerufen und unsere fast 30-jährige, sehr intensive und auch sehr gute Zusammenarbeit für beendet erklärt“, berichtet Rösch. „Somit ist für meinen Betrieb ein nicht unerheblicher, wirtschaftlicher Schaden entstanden.“ Sie legte nach dem Vorfall ihr Amt als Ortschaftsrätin nieder: „Ab sofort müsste ich immer überlegen, ob ich dabei einen potenziellen Kunden verärgern könnte.“

Die drei anderen Ortschaftsräte bekunden mit ihren Rücktritten vor allem auch ihre Solidarität mit den beiden Kollegen. Frustriert seien sie außerdem, weil der Gemeinderat in dieser wie in anderen Angelegenheiten den Ortschaftsrat überstimmt habe. Birgit Rösch könnte sich vorstellen, dass bei einvernehmlichen Abstimmungen nicht so drastische persönliche Konsequenzen hätten gezogen werden können. Ortsvorsteherin Barbara Rüd äußert ähnlich wie Bürgermeister Jörg Seibold Verständnis für das Vorgehen vor allem der zwei Ortschaftsräte, die durch ihr Votum im Ortschaftsrat persönliche Nachteile erlitten. Vorwürfe, dass der Gemeinderat den Ortschaftsrat zu oft überstimmen würde, weist Seibold zurück. Wie anderswo komme das vor, in der Regel sei aber das Gegenteil der Fall. Auch deshalb stehe Seißen gut da.

Für Johannes Rehm, Geschäftsführer von Rehm Thermal Systems, ist die Angelegenheit erledigt, teilt er auf Nachfrage mit. Für ein Gespräch mit den betroffenen Parteien stehe er bereit.