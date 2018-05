Bauen Gute Preise für drei Gewerke

Westerstetten / km

Die Ausschreibung der drei Gewerke für den Neubau der Lonetalhalle haben gute Ergebnisse erzielt, freute sich Bürgermeister Alexander Bourke in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Räte waren mit den Angeboten ebenfalls zufrieden und vergaben einstimmig die Fassadenarbeiten für rund 177 000 Euro an eine Firma aus Tannhausen, die Estricharbeiten für rund 18 000 Euro an eine Firma aus Ingersheim und die Außenputz-Wärmedämmarbeiten für rund 50000 Euro an eine Firma aus Ludwigsburg. Zwölf Firmen hatten ein Angebot abgegeben, doch diese seien bei den günstigsten Bietern in der Tat erfreulich gewesen, sagte Helmut Walter von der beauftragten Planungsgesellschaft Künster. Die Kostenvoranschläge lagen jeweils deutlich höher: bei den Fassadenarbeiten bei rund 184 000 Euro, bei den Estricharbeiten bei 25 000 Euro, bei Außenputz und Wärmedämmung bei rund 72 000 Euro.