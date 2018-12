Gemeinderat Gute Einnahmen, viele Ausgaben

Markus Fröse

Gerade noch so für die Sitzung“ habe man den Haushaltsentwurf 2019 fertig gestellt, sagte der Beigeordnete Christoph Schreijäg am Freitag im Langenauer Gemeinderat. Grund dafür ist der Buchhaltungs-„Systemwechsel“ von der Kameralistik zur Doppik. Diese Umstellung sei ein bisschen so, „wie wenn man dieselbe Geschichte in einer anderen Sprache erzählt“.

Die Darstellungsform des Haushalts hat sich wegen gesetzlicher Vorgaben grundlegend geändert. Eine Mammutaufgabe, die das Team der Finanzverwaltung um Kämmerin Heike Lessner „oft bis an die Grenzen“ geführt habe, so Schreijäg. Weshalb er versuche, den Räten das von Lessner vorgestellte Werk „möglichst transparent“ zu vermitteln.

Der „gute Wert“ von 7,2 Millionen Euro Gewerbesteuern im Haushalt 2018 steigere sich laut Plan in 2019 auf 8,7 Millionen Euro Einnahmen für die Stadt. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liege mit 9,7 Millionen Euro rund 900 000 Euro höher als im Vorjahr. Dies sei Ausdruck der allgemein guten wirtschaftlichen Lage, und auch einer dynamischen Stadtentwicklung mit einem deutlichen Zuwachs an Personen, die in Langenau leben oder arbeiten. Geplant sei, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern 2019 nicht zu verändern. Ein beträchtlicher Teil der höheren Steuereinnahmen werde jedoch für steigende Umlagen an das Land, den Kreis und den Verband benötigt: zusammen knapp 15 Millionen Euro, rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Summe der Erträge im ersten „Gesamtergebnishaushalt“ der Stadt gab der Beigeordnete mit 43,2 Millionen Euro an, bei Aufwendungen von 42,9 Millionen inklusive 4 Millionen Abschreibungen. Das Gesamtergebnis betrage rund 300 000 Euro. „Bei einem Unternehmen würde man von einem Überschuss in der Gewinn- und Verlustrechnung sprechen“, erklärte er. 3,25 Millionen Euro stünden für Investitionen zur Verfügung.

Größter Posten im Bereich Bildung sei die Baumaßnahme Kita Wörth. Aber auch mögliche Kita-Erweiterungen in Göttingen und Hörvelsingen seien berücksichtigt. Bei Schulen stünden im Jahr 2019 Sanierungen im Fokus. Als größten Posten bei den öffentlichen Betrieben nannte Schreijäg den Abwasserbereich. Auch die erwähnte dynamische Stadt- und Ortsentwicklung „fordert uns in erheblichem Maße“, sagte er. Und zwar sowohl was Wohnraum und Gewerbeflächen angehe, als auch bei den öffentlichen Infrastrukturen.

Schreijäg erwähnte die kommenden Baugebiete (wir berichteten) sowie Projekte in den Ortsteilen und den „Themenschwerpunkt Stadtsanierung“.

Sein Fazit: Das wirtschaftliche Fundament sei ordentlich, laufende Aufwendungen ließen sich erwirtschaften und die Investitionen mit einem vertretbaren Kreditbedarf finanzieren. „Anlass zu Euphorie“ gebe es jedoch nicht angesichts der Vielzahl der Aufgaben und zunehmenden konjunkturellen Risiken. Weshalb Schreijäg beim Ausblick auf künftige Jahre zu „Achtsamkeit“ riet.