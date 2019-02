Angebot Gut betreut vor und nach dem Schulgong

Next

Rege genutzt wird die Betreuung von Schulkindern in Illerrieden. © Foto: Michael Seefelder

Von Michael Seefelder

Dass Kinder am Morgen vor Schulbeginn und nach Unterrichtsende zuhause betreut werden können, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Oft sind beide Elternteile berufstätig und auch Opas und Omas, die diese Aufgabe übernehmen können, gibt es nicht in jeder Familie. Umso wichtiger sind Angebote, wie die kommunale Schulkindbetreuung für Grundschüler in Illerrieden. Die Mitarbeiterinnen haben nun mit dem zehnjährigen Bestehen dieser Einrichtung ein kleines Jubiläum gefeiert. Von Bürgermeister Jens Kaiser gab es ein Präsent und viel Lob für das Engagement der Frauen, das weit über das normale Maß hinausgehe.

Begonnen hat die Betreuung von Schulkindern außerhalb der Kern-Unterrichtszeiten schon im Jahr 1986, in diesen Tagen noch eine echte Seltenheit, vor allem in ländlichen Gemeinden. Die Grundschüler gingen dazu ins Kindergartengebäude, wie sich Kindergartenleiterin Siglinde Engel erinnert. Im damals noch konservativeren gesellschaftlichen Klima kostete das manche Eltern ein wenig Überwindung. „Es haben sich nicht so viele getraut, dazu zu stehen“, weiß Engel.

Große Nachfrage

Durch Mundpropaganda immer beliebter wurde das Angebot dennoch. Mit den Jahren war irgendwann dann auch die räumliche Kapazitätsgrenze im Kindergarten erreicht. Hinzu kam, dass manche Grundschüler von Klassenkameraden gehänselt wurden, weil sie außerhalb des Unterrichts in den Kindergarten gingen. Kurzum: Ein Standortwechsel hin zur Schule musste her.

Da bot sich der damalige Werkraum in der Grundschule an, in dem die Schülerbetreuung noch heute stattfindet. Als kommunale Einrichtung startete das Angebot dort im Schuljahr 2008/2009 mit den Betreuungskräften Brigitte Nohr, Ute Huber und Barbara Rueß. Später komplettierten dann Isabell Fischbach, Heike Rueß und Petra Daikeler das Team. Sie sind als Teilzeit- oder 450-Euro-Kräfte angestellt und decken die Betreuungszeiten jeweils zu zweit ab.

Und da fällt einiges an: Hilfe bei den Hausaufgaben, Essensausgabe und in den Ferien sogar Ausflüge in die Natur und Besichtigungsfahrten. Hinzu kommen Angeboten wie Basteln oder Gesellschaftsspiele. Bei denen müsse jedoch niemand mitmachen, betonen Ute Huber und Brigitte Nohr. Gerade bei den Jungs stehe oft Fußballspielen im Garten an erster Stelle. Wie Huber und Nohr weiter berichten, gehörten auch Fortbildungen und der stetige Austausch mit Kollegen aus den Nachbargemeinden zu ihrer Arbeit.

Für das alles mussten erst einmal die Grundlagen geschaffen werden. „Wir haben mit wenig angefangen“, erinnert sich Ute Huber. Ob Wände weißeln, Regale kaufen und zusammenbauen, den Boden erneuern oder Gardinen nähen: Die Gemeinde konnte sich stets auf das Engagement der Schülerbetreuerinnen verlassen. Im Rathaus wiederum habe man immer ein offenes Ohr gehabt und ihnen freie Hand gelassen, betont Huber. Bürgermeister Jens Kaiser weiß, was er an den Schülerbetreuerinnen hat. „Eine ganz tolle Sache“, freut sich der Rathauschef.