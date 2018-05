Reaktor Gundremmingen: Rundgang durchs Kernkraftwerk

Gundremmingen / Bianca Frieß

Im Gundremminger Kernkraftwerk läuft gerade die Revision: Die Technik wird gewartet. Wir waren in der Anlage unterwegs.

Kein Dampf, beide Kühltürme stehen still. Ein Anblick, den es so wohl seit Inbetriebnahme des Gundremminger Kernkraftwerks nicht mehr gegeben hat. „Ich werde auch immer wieder drauf angesprochen“, sagt der Technische Geschäftsführer Dr. Heiko Ringel. Während Block B Ende des vergangenen Jahres abgeschaltet wurde, läuft in Block C gerade die jährliche Revision – etwa vier Wochen lang ist das Werk außer Betrieb.

Das bietet Gelegenheit für einen Rundgang: Im Reaktorgebäude geht es mit dem Aufzug hinauf auf 40 Meter. Auf der so genannten Reaktorflur-Ebene fährt eine große Maschine über ein Becken. Weit unten, im tiefblauen Wasser, liegt der Reaktorkern. Dort wird gerade die wichtigste Arbeit der Revision erledigt: Die Brennelemente werden ausgetauscht. „Das Geheimnis ist der lange Teleskopmast, er führt etwa 28 Meter nach unten“, sagt Produktionsleiter Gerhard Hackel. „Damit werden die abgebrannten Brennelemente aus dem Kern herausgezogen und in ein Lager befördert.“ Alles unter Wasser, um die Strahlung abzuschirmen.

Von den 784 Brennelementen im Reaktorkern werden bei dieser Revision 120 ausgetauscht. Bei 48 davon wird der neue Typ „Atrium 11“ verwendet. Dabei sind in jedem Brennelement elf auf elf Brennstäbe angeordnet – bei den älteren Elementen sind es nur zehn. „Damit haben wir eine größere Fläche, die Wärme abgeben kann“, sagt Physik-Leiter Olaf Lorenz. So werde der Brennstoff besser ausgenutzt, gleichzeitig weniger radioaktiver Abfall produziert.

Steuerung über eine Kamera

Mitarbeiter Uwe Dinse sitzt auf der großen Maschine über dem Becken. Mit einem Hebel steuert er den Mast. Ganz unten ist eine Kamera befestigt, die Aufnahme wird direkt auf einen Bildschirm übertragen – hier sind die einzelnen Brennelemente zu erkennen. Dinse fährt die Maschine an die richtige Stelle, greift mit dem Mast ein Teil und platziert es an einem anderen Platz. „So werden Brennelemente, die nicht ausgetauscht werden, versetzt“, erklärt Ringel – damit sie über die Jahre auch gleichmäßig belastet werden.

Die Mitarbeiter tragen einfarbige Overalls, private Kleidung ist hier tabu. Wer in einen Raum nahe am Reaktor möchte, muss zuvor nochmal eine extra Sicherheitsschleuse passieren: Dort werden Überschuhe und Handschuhe verteilt – um jede Berührung mit einem Geländer oder dem Boden zu vermeiden. Außerdem trägt jeder ein Dosimeter mit sich, das die Strahlenbelastung misst. Nach rund drei Stunden im Reaktorgebäude zeigt das Gerät vier Mikrosievert an – das ist in etwa die Belastung, der man auch beim Röntgen eines Zahns ausgesetzt ist. Der Grenzwert für die Bevölkerung liegt bei 1000 Mikrosievert im Jahr.

Im Reaktorgebäude geht es mit dem Aufzug nun acht Meter unter die Erde: in den Steuerstab-Antriebsraum. Dort ist das Reaktorbecken von unten zu sehen, eine Menge Kabel ragen heraus – und die so genannten Steuerstab-Antriebe. „Die führen die Steuerstäbe zwischen den Brennelementen aus und ein“, erklärt Anlagentechnik-Leiter Hubert Reisinger. Werden die Stäbe ausgefahren, wird Leistung aufgenommen – und umgekehrt. Muss der Reaktor schnell abgeschaltet werden, werden alle Steuerstäbe gleichzeitig eingeführt.

Auch in diesem Bereich wird gerade die Technik überprüft, Maschinen werden gewartet. Gegen Ende dieser Woche soll die Revision von Block C schließlich beendet sein, dann wird wieder Strom produziert. Drei Revisionen stehen dem Block noch bevor – bis auch er Ende 2021 endgültig abgeschaltet wird.