Politik GUL will mehr Transparenz im Stadtrat

GUL will mehr Transparenz im Stadtrat

Langenau / Barbara Hinzpeter

Immer wieder kommen Bürger und bringen ihre Anliegen vor, wie etwa jener Anwohner, der seine Einwände gegen den Bebauungsplan Achstraße erläutert. „Unsere Fraktionssitzungen sind immer öffentlich“, betonte Roland Riedlinger von der Grün-Unabhängigen Liste (GUL) in Langenau. Mehr Transparenz fordere die GUL auch von der Stadtverwaltung, hieß es in der jüngsten Fraktionssitzung: Manche Tagesordnungspunkte, die hinter verschlossenen Türen beraten werden, gehörten in die öffentliche Sitzung.

In der Fraktionssitzung im Gasthaus „Schule“ kam auch die im nächsten Jahr anstehende Kommunalwahl zur Sprache. Dazu soll wieder ein Programm erarbeitet werden. Eine Forderung der GUL ist, schrittweise Bebauungspläne für alle Flächen aufzustellen, für die noch keine genauen Vorgaben vorliegen. „Denn momentan werden wir von den Investoren getrieben“, beschrieb Heinrich Buck das aktuelle Dilemma – besonders in der Innenstadt.

Ökologie hat Priorität

Priorität haben für die GUL weiterhin die Themen Verkehr und Ökologie. Riedlinger hob in diesem Zusammenhang die Forderung hervor, nicht nur Baugebiete zu erschließen, sondern dort auch direkt Ausgleichsflächen zu schaffen – „nicht irgendwo außerhalb, sondern da, wo sie sinnvoll sind“. Über die Frage, wie mit der unechten Teilortswahl umzugehen sei, wolle die GUL noch einmal mit den anderen Fraktionen sprechen, hieß es. Jetzt sollen Kandidatinnen und Kandidaten gesucht werden, der konkrete Fahrplan soll dann nach der Sommerpause ausgearbeitet werden.