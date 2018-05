Erziehung Grundschule Balzheim

Balzheim / Manuela Rapp

Neuigkeiten aus der Balzheimer Grundschule hatte Rektorin Gertrud Haf im jüngsten Balzheimer Gemeinderat zu berichten. Demzufolge wird im kommenden Schuljahr die erste Klasse mit 25 Mädchen und Jungs ein relativ starker Jahrgang. Gerechnet werde mit 18 Schülern in der zweiten Jahrgangsstufe sowie mit 17 Drittklässlern und 14 Kindern in der vierten Klasse. „Eine erweiterte Betreuung wird auch in der Schule erwartet“, gab die Schulleiterin die Meinung der Eltern wieder.

Mittagessen in der Schule

Bei einer anonymen Online-Befragung, die der Elternbeirat zu Jahresbeginn durchgeführt habe, und bei der Kindergarten und Schule mit einbezogen waren, steche eines gravierend hervor: Die Eltern wünschten sich, dass ihre Kinder in der Schule zu Mittag essen könnten. Auf Platz zwei folgt laut Gertrud Haf eine Hausaufgabenbetreuung. 65 Prozent der Befragten würden bis zu 50 Euro mehr bezahlen nur für die Betreuung, gab die Rektorin das Meinungsbild der Eltern wider. „Wir schauen, dass sich die Dinge Schritt für Schritt entwickeln“, befand Bürgermeister Günter Herrmann hinsichtlich der Vereinbarkeit von Kindern und Beruf. In ihrem Ausblick auf das kommende Schuljahr hob die Rektorin drei Schwerpunkte hervor: die Ausweitung der Betreuung, die mittelfristige Aktualisierung der mehr als 20 Jahre alten Schulwegpläne sowie die Digitalisierung der Klassenzimmer und der Lehrerarbeitsplätze. „Im Zuge des Backbone-Ausbaus werden auch in der Schule die Grundvoraussetzungen für die Digitalisierung geschaffen“, erklärte der Schultes.