Gemeinde Asselfingen: Grünflächen intensiver pflegen

Asselfingen / Kurt Fahrner

Die Grünanlagen in der Gemeinde sollen „zusätzlich und intensiver“ gepflegt werden: Das hatte eine Asselfinger Bürgerinitiative beantragt. Der Gemeinderat hat nun einstimmig beschlossen, den Forderungen nachzukommen. Das sei „soweit machbar und ökologisch sinnvoll“, sagte Bürgermeister Armin Bollinger.

Rasenflächen im gesamten Ort durch häufigeres Mähen ansehnlicher machen, im Herbst heruntergefallenes Laub entfernen und Gehwege von wuchernden Hecken befreien: Das beinhaltete der Bürger-Antrag ganz allgemein. Konkret bezog er sich auf den „verwilderten“ Grabbach als Abfluss von der Kläranlage, den wenig gemähten Bereich des Überlaufbeckens Am Tiefen Weg, Wildwuchs unter der Buchenhecke im Steingrubenweg oder Unkraut an Straßenrändern.

Extensive Pflegemaßnahmen

Auch das Stichwort Insektensterben fiel in der Diskussion über den Antrag mehrmals. Bürgermeister Bollinger stellte in Zweifel, ob alle von der Bürgerinitiative aufgestellten Punkte gerade in dieser Hinsicht heute geltenden ökologischen Wertmaßstäben genügen würden. Zunehmend kämen blühende Flächen gegenüber reinen Rasenflächen zur Geltung, extensive Pflegemaßnahmen gegenüber intensiven, Naturwuchs gegenüber Radikalschnitten.

Nicht unerwähnt ließ der Bürgermeister, dass mit dem gegenwärtigen Personalstand des Asselfinger Bauhofs die Forderungen des Antrags zeitmäßig nicht zu erfüllen seien – momentan gibt es nur eine 50-Prozent-Stelle. Bollinger verwies auf die vorgeschriebene Arbeitssicherheitsüberprüfung mit anschließender Gefährdungsbeurteilung für den Bauhof-Bediensteten. Für diesen Bereich habe das wohl eine Personalaufstockung zur Folge.

Der Bürgermeister lobte die Jugendfeuerwehr, die vor kurzem in Asselfingen eine Flurputzete durchgeführt habe. Bollinger könne sich auch vorstellen, dass künftig Bürger Patenschaften zur Pflege von gemeindeeigenen Rasenflächen übernehmen könnten. Dies gelte auch für die Instandhaltung von Sitzbänken im Gemeindebereich, wie es früher schon einmal rüstige Rentner machten. „Jeder soll sich an die eigene Nase fassen“, verlangte Gemeinderat Jörg Lang, wenn es um den Schnitt von überhängenden Hecken auf dem eigenem Grundstück gehe.

Die Gemeinderäte nahmen den Bürgerantrag zur Kenntnis und beschlossen, ihn soweit wie möglich und sinnvoll auch umzusetzen. Zugestimmt wurde einer Arbeitssicherungsüberprüfung für den Bauhof-Bediensteten und im Grundsatz die Personalaufstockung für die Grünanlagenpflege in der Gemeinde.