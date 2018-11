Handel Grünes Licht für 85 Meter langes Geschäftsgebäude

Merklingen / Joachim Lenk

85 Meter lang, 29 Meter breit, knapp sieben Meter hoch, links und rechts bis zu drei Meter große Werbeflächen mit wechselnder Hintergrundbeleuchtung, 147 Parkplätze und Platz für drei eigenständige Geschäfte: Das sind die Eckdaten des Gebäudes, das das in Böhringen beheimatete Sportartikelgeschäft Bauknecht im Merklinger Gewerbegebiet „Breite IV“ in zwei Bauabschnitten plant (wir berichteten).

Am Dienstagabend wurden die Pläne von Bauherrin Andrea Bauknecht erstmals im Merklinger Gemeinderat öffentlich vorgestellt. Sie ist die Eigentümerin des 1,5 Hektar großen Geländes, das an der Landesstraße 1230 liegt und an die Ortsrandtangente sowie die Nellinger Straße grenzt. Dort, wo sich aktuell noch der „Parken und Mitfahren“-Parkplatz befindet.

Bürgermeister Sven Kneipp begrüßte während der Vorstellung der Pläne „die positive Ansiedlung“. Die Bauherrschaft habe alles berücksichtigt, was der Bebauungsplan hergebe. Im Gebäude sind links und rechts zwei „unter 800 Quadratmeter große Verkaufsräume mit großen Schaufenstern“ vorgesehen. Dazwischen liegt ein rund 100 Quadratmeter großes Geschäft. Alle drei sind voneinander räumlich getrennt, sind aber alle über einen gemeinsamen Eingang in der Mitte mit einem geräumigen Windfang barrierefrei begehbar.

Im rückwärtigen Teil haben alle drei Läden eigene Anlieferungsmöglichkeiten sowie eigene Räume, in denen die sanitären Anlagen, die Besprechungs-, die Technik- und die Aufenthaltsräume sowie die Büros des Sportladens untergebracht sind.

Das „Filet-Stück der Gemeinde Merklingen“ (Bürgermeister Kneipp) wird im kommenden Jahr über die Nellinger Straße erschlossen. Von einer „insgesamt tollen Sache“ sprach Gemeinderat Markus Marth, der, wie auch alle seine anderen Ratskollegen, ohne Wenn und Aber dem umfangreichen Baugesuch seine Zustimmung gab.

Nicht erwähnt wurde von der Verwaltung, dass die Firma Bauknecht zwei namhafte Nachbarn bekommen wird. Wie berichtet, sind dies die Schnellimbisskette „Burger King“ und die Bäckerei „Becka Beck“ aus Römerstein.

Weitere Bauanträge kommen

Wer im Sitzungssaal des Rathauses einen Blick auf die an der Wand hängende Planung warf, entdeckte neben dem Bauknecht-Gebäude ein eingezeichnetes Gebäude mit der Aufschrift „Restaurant“, darüber ein weiteres Gebäude mit der Aufschrift „Geschäftshaus“. Bei beiden stand zudem „gesonderter Bau­antrag“ zu lesen. Beiläufig informierte Bürgermeister Kneipp, dass die beiden Baugesuche dafür bereits vorliegen und während der nächsten Gemeinderatssitzung am 18. Dezember beraten werden.