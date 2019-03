Bauen Großes Wohngebiet in Ersingen geplant

Ersingen / Franz Glogger

Fünf mittelgroße Mehrfamilienhäuser in Nachbarschaft zur bestehenden Bebauung, anschließend weitere Mehrfamilien-, Doppel- und eine kleine Gruppe Reihenhäuser. Das sieht der Entwurf für einen zweiten Abschnitt des Baugebiets „Wetterkreuz“ in Erbach-Ersingen vor.

Auf dem etwa 2,4 Hektar großen Gelände am südwestlichen Ortsrand seien etwas mehr als 50 Wohneinheiten möglich, erläuterte Planer Karl Haag am Mittwochabend im Ortschaftsrat. Grundsatz des Entwurfs sei die variable Nutzung der einzelnen Bauplätze. Zum Beispiel könnten noch nach der Erschließung Doppelhäuser durch freistehende Einfamilienhäuser ersetzt werden. Die Grundstücksgrößen seien so gewählt, dass, „wenn der Markt das Eine nicht will, das Andere gebaut werden kann“, sagte Haag.

Das Konzept sagt den Ortschaftsräten grundsätzlich zu. Anne Hemmler wollte dennoch wissen, ob die Mehrfamilienhäuser zur bestehenden Bebauung passen. Ein Pultdach vorausgesetzt entsprächen sie in etwa deren Firsthöhe, sagte Haag. Auch in der Kubatur seien sie nicht deutlich größer. In einem Fall sei das bestehende Haus sogar gleich mächtig. Haags Mitarbeiter Simeon Bohsung zufolge finden in einem Gebäude vier Familien Platz.

Was den Räten Sorge bereitet, ist die hufeisenförmige Erschließung. Sie befürchten, dass mit dieser Variante der Anschluss eines weiteren Abschnitts im Westen nicht gelingen könnte. Der Leiter der Bauverwaltung im Erbacher Rathaus, Uwe Gerstlauer, versicherte, dass an einen möglichen weiteren Abschnitt gedacht werde. Zudem solle der Erschließungsplaner im Verlauf des Verfahrens weitere Varianten aufzeigen. Die Räte legen auch Wert auf die Einbindung des Geh- und Radwegs zum Sport- und Freizeitgelände, ausreichend Stellplätze auf den Grundstücken und einen Lärmschutz zum östlich angrenzenden Festplatz.

Schwieriger Grunderwerb

Den unterschwelligen Vorwurf von Erwin Schenk an die Erbacher Verwaltung, dass Ersingen sehr lange auf ein Baugebiet habe warten müssen, wies Gerstlauer zurück. Es seien Ersinger gewesen, die Grundstücke zu üblichen Preisen nicht abgeben wollten. In diesem Zusammenhang sprach sich Gerstlauer auch gegen einen von Rainer Mann vorgeschlagenen Durchstich für eine spätere Erweiterung nach Süden aus. Das wäre eine „goldene Brücke“ für die dortigen Eigentümer, durch überhöhte Forderungen die Hinzunahme ihrer Grundstücke zu verhindern. Ortsvorsteher Werner Miller werde ein letztes Mal auf die Eigentümer zugehen. Sollten sie das Angebot nicht annehmen, würden die Grundstücke für den nach dem Flächennutzungsplan benötigten Grünlandtausch herangezogen. Die Grundstücke seien dann als Bauland gestrichen, sagte Gerstlauer: „Dann ist die Tür für immer zu.“