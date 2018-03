Theater Großes Theater um vermeintliches Erbe

Dietenheim / Martin Dambacher

Nach der Fasnet startet die Dietenheimer Laienspielgruppe um Regisseur Peter Schmid mit bis zu drei Proben pro Woche in die heiße Phase, um der Bevölkerung eine Woche vor Ostern kurzweilige Theaterabende zu bieten. Aufgeführt wird diesmal das Lustspiel „Und wieder schweigen die Männer“ in drei Akten von Regina Rösch, in dem es – entgegen des Titels – heiter und turbulent zugeht.

Schon kurz nach dem Tod von Erbonkel Herrmann weicht die Trauer um den geliebten Verstorbenen der Vorfreude auf ein stattliches Erbe. Die Vermutung: Onkel Herrmann war nie verheiratet und muss deshalb zu Lebzeiten Unmengen von Geld angespart haben. Die Ehefrauen von Herrmanns Neffen Benno (Hermann Huth) und dem Alleinerben Klaus-Dieter (Jürgen Peter), schweben deshalb im siebten Erbschaftshimmel.

Doch bereits bei den Vorbereitungen zu Beerdigung und Leichenschmaus werden Elfriede (Angelika Guter) und Anneliese (Carola Scherer) auf den Boden der Realität zurückgeholt. Man munkelt, Onkel Herrmann habe seine große Liebe, die Freiwillige Feuerwehr, in seinem Testament großzügig bedacht. Als beim Stöbern nach dem Testament zwischen Unterhosen und alten Dokumenten plötzlich noch eine Geburtsurkunde auftaucht, die auf die Existenz eines unehelichen Sohnes (Heiko Gröger) hindeutet, scheint sich der Traum in Luft aufzulösen.

Die weiteren Rollen: Conny Maunz als Dorfratschn Adelheid, Günter Rapp als Feuerwehrvorsitzender, Nadine Maunz als dessen Frau Ingeborg, Yana Arzt als Tochter von Benno. Premiere feiert das Stadttheater mit den Seniorennachmittagen am Mittwoch, 21. März, in Regglisweiler und Donnerstag, 22. März, in Dietenheim. Öffentliche Aufführungen: Freitag und Samstag, 23. und 24. März, 19.30 Uhr in der Stadthalle Dietenheim, Sonntag, 25. März, 18 Uhr, im Bürgerhaus Regglisweiler (Eintritt: 6 Euro).

Info Karten gibt’s im Rathaus Dietenheim, bei der Ortsverwaltung Regglisweiler (auch Reservierung möglich) sowie an der Abendkasse.