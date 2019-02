Kommunales Große Prüfung, kleine Fehler

Laichingen / jos

„Keine gravierenden Mängel“ hat die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg bei der Prüfung der Bauausgaben der Stadt Laichingen in den Jahren 2013 bis 2017 festgestellt. Mehrere Wochen lang war der Prüfer im Rathaus, wie Bauamtsleiter Günter Hascher und Bürgermeister Klaus Kaufmann kürzlich dem Gemeinderat berichteten. Der Fachmann habe dem Bauamt ein „hervorragendes Zeugnis“ ausgestellt, sagte Kaufmann. „Herr Hascher hatte an alles gedacht.“ Doch irgendwas gibt es bei einem Volumen von 20 Millionen Euro immer zu finden. So monierte die Prüfungsanstalt, dass mit Auftragnehmern nicht immer eine Vertragsstrafe vereinbart wurde für den Fall, dass gegen die Bestimmungen des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes verstoßen wird. Außerdem habe die Verwaltung bei Bauleistungen mit Auftragssummen unter 250 000 Euro Sicherheiten für die Vertragserfüllung und für Mängelansprüche vereinbart, was aber nicht üblich sei.

„Produktneutral“ ausschreiben

Weiter rügt die Prüfungsanstalt, dass bei Ausschreibungen gewisse Fabrikate mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ vorgegeben waren, dabei sei die Leistung „produktneutral“ zu beschreiben. Aufgefallen ist dem Prüfer noch, dass ein Unternehmer beim Einbau eines Bindemittels bei der Feldwegunterhaltung ein vom Vertrag abweichendes, günstigeres Bindemittel verwendet hat. Zu viel bezahltes Geld wurde an die Stadt zurückerstattet.

Der Gemeinderat, der einen kleinen Eindruck davon bekam, auf was im Bauamt alles zu achten ist, nahm die Ausführungen ohne Diskussion zur Kenntnis, ebenso die Kosten der Prüfung. Die Prüfungsgebühren belaufen sich auf stolze 18 659 Euro.