Übung Großangelegte Katastrophenschutzübung

Ringingen / Amrei Groß

Rund 80 Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes haben am Samstag in der Sandgrube Heim den Ernstfall geprobt.

Als das erste Fahrzeug in der Sandgrube Heim bei Ringingen eintrifft, offenbart sich den drei Einsatzkräften an Bord ein Bild des Schreckens: Ein vollbesetzter Reisebus liegt schwer beschädigt auf der Seite, wenige Meter dahinter steht ein verunglückter Geländewagen mit mehreren Insassen. Im Inneren des Busses schreien Dutzende Jugendliche panisch nach Hilfe; sie sind eingeschlossen und trommeln mit Fäusten gegen die Windschutzscheibe. Viele von ihnen sind schwer verletzt. An einer angrenzenden Böschung sitzt apathisch ein Mann, insgesamt sind 25 Verletzte zu versorgen. Massenanfall von Verletzten, kurz MANV, wird eine solche Situation in der Fachsprache genannt.

Auch wenn es sich an diesem Karsamstag nur um eine Übung handelt, sind die ersten Minuten Stress pur für die Einsatzkräfte der Einsatzeinheit 2 des ASB-Regionalverbands Ulm, die als Erste vor Ort eintreffen. Im Chaos an der Unfallstelle, im Schreien der Verletzten, müssen sie Ruhe bewahren, die Lage richtig einschätzen und weitere Kräfte nachalarmieren. Dazu kommt: Aus sicherer Entfernung wird das Geschehen an der fiktiven Unfallstelle durch hochrangige Beobachter unter anderem aus den Reihen der Feuerwehr Ulm, des Katastrophenschutzes der Stadt Ulm sowie des Innenministeriums verfolgt. Es ist die erste große Katastrophenschutzübung dieser Art, bei der alle Organisationen aus der Region beteiligt sind.

Nach und nach treffen die Abteilungen Eggingen und Innenstadt der Feuerwehr Ulm, die Einsatzeinheit 1 des DRK-Ortsvereins Ulm, das Technische Hilfswerk, die DLRG mit mehreren Sanitätern sowie ein Einsatzleiter des DRK-Rettungsdiensts Ulm am Einsatzort ein. Mit Leitern erklimmen zwei Feuerwehrmänner den umgestürzten Bus, hebeln eine Tür auf und beginnen mit der Erstversorgung der verletzten Jugendlichen. Gleichzeitig sorgen ihre Kameraden draußen für einen ebenerdigen Zugang, indem sie Front- und Heckscheibe entfernen – begleitet von den ständigen Hilfe- und Schmerzensschreien der Fahrzeuginsassen.

Für eine realistische Darstellung der Verletzten sorgen Notfalldarsteller aus ganz Baden-Württemberg. Geschminkt, mit Kunstblut überströmt und bestens instruiert, bringen sie die Retter mitunter gehörig ins Schwitzen: Als alkoholisierte Unfallzeugen, die mitmischen wollen, aber auch als Unfallopfer mit Knochenbrüchen und abgerissenen Gliedmaßen. Besonders schwer ist der Fahrer des BMW-Geländewagens verletzt: Er stellt einen Mann mit Schädelbasisbruch dar, dessen Zustand sich stetig verschlechtert.

Mehr als zweieinhalb Stunden geben die rund 80 Einsatzkräfte alles. Selbst, als der geräumte Bus gegen Ende der Übung plötzlich Feuer fängt – dargestellt mit mehreren Rauchgranaten – lassen sich die Frauen und Männer nicht aus der Ruhe bringen. Die Löscharbeiten unter Atemschutz sind für sie reine Formsache.

Herausforderungen gemeistert

Am Ende fiel das Fazit von Beobachtern und Verantwortlichen gleichermaßen positiv aus: „Das war beeindruckend“, lobte Gerhard Niebling von der Abteilung Bevölkerungsschutz und Krisen­­ma­na­ge­ment des Innenministeriums Baden-Württemberg. „Es hat heute gut geklappt“, befand Einsatzleiter Rainer Benedens vom DRK Ulm. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Katastrophenschutz-Organisationen habe ebenso wie die Absprachen unter den Einheiten hervorragend funktioniert. „Ich sehe nichts, was akut behoben werden müsste.“

Auch Übungsleiter Markus Öfner war zufrieden. Die Bewältigung eines MANV ausschließlich mit Kräften des Katastrophenschutzes sei eine Herausforderung gewesen, gab er zu. Diese hätten die Beteiligten im Zusammenspiel der Organisationen aber bestens gemeistert: „Nur so funktioniert es im Einsatz.“