Kommentar Franz Glogger zur Kinderbetreuung in Staig Größer denken

Franz Glogger

Keine Frage, die beiden dezentralen Kleinkind-Betreuungen in Staig sind alles andere als eine Notlösung. Allenthalben gibt es Lob für die engagierten Tagesmütter. Auch das Angebot des ASB dürfte Hand und Fuß zu haben. Doch eine Krippen- und eine Kindergartengruppe werden der Gemeinde angesichts des seit Jahren bekannten Mangels an Plätzen nicht lange helfen. Das Baugebiet Hinter den Tannen füllt sich gerade erst, schon ist mit Hinter den Gärten das nächste Wohngebiet geplant. Wenn eine Kommune derart wächst, muss sich niemand wundern, wenn Plätze zur Kinderbetreuung knapp werden. Der Kindergarten St. Josef in der Staiger Ortsmitte ist ausgereizt, Platz für einen Anbau gibt es nicht. Für eine neue Einrichtung braucht es also einen neuen Standort. Der ASB liegt mit seiner Wahl in den Neubaugebieten goldrichtig. Doch mit insgesamt 30 Plätzen ist die Einrichtung zu klein geplant. Lange konnte die Gemeinde den Bau eines neuen Kindergartens vermeiden. Nun ist es Zeit für eine zentrale Gesamtlösung.