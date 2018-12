Jubiläum Gottes Lob und Dank hinaus posaunen

Schalkstetten / Ernst Häge

Über eine volle Veitskirche konnte sich Pfarrerin Maren Pahl am Samstagabend freuen. Die Posaunenfeierstunde sei immer etwas Besonderes im Advent. An einem runden Geburtstag nehme man umso lieber teil, unterstrich die Seelsorgerin.

Mit einem feierlichen ,,He’s Pirate“ eröffnete der Jubilar unter der sicheren Leitung von Dr. Erich Glück den Abend. Bravourös war der Auftritt der zwölf- bis 14-jährigen Jungbläser, die erst seit drei Monaten zusammen proben. Bereichert wurde das Konzert noch mit Liedern von il Choretto und Männerchor unter der Leitung von Friedrich Kienle. An der Orgel brillierte Achim Kustermann (Hofstett-Emerbuch) mit exaktem Spiel.

Noch in der Kirche wurden Thomas Gugenhan und Jürgen Stöckle für 40 Jahre aktives Spiel im Posaunenchor ausgezeichnet. 25 Jahre dabei sind: Manfred Eberhardt und Harald Eberhardt. Für die Jungbläser gingen Urkunde und Gutscheine an Klara Münkle, Hanna Fetzer, Marina Weber, Hannes Hagmeier, Jonas Weber, Christoph Hagmeier; Moritz Münkle und Jürgen Weinstock.

Beim anschließenden Ständerling in der Schalkstetter Gymnastikhalle gab es einen Rückblick mit Bildern zur Geschichte des Posaunenchors, unter anderem auch mit Berichten der GEISLINGER ZEITUNG. Hansjörg Frank von der Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb erinnerte dabei an die Gründung des Chores. Damals habe sich der Posaunenchor aus Altenstadt als ,,guter Freund in der Not“ erwiesen. Trotz aller Veränderungen würden die Ziele dieselben bleiben: Gott loben und ihm danken mit den weithin tragenden Tönen der Posaunen.

Unter großem Beifall überreichte Frank an den Vorsitzenden des Posaunenchors, Harald Eberhardt, einen Scheck über 600 Euro für die Jugendarbeit. Ortsvorsteher Ulrich Münkle dankte dem Posaunenchor für sein großes Engagement im kulturellen Leben der Albgemeinde. Auch Münkle überreichte den Bläsern einen Gutschein, damit sie weiter musizieren können in Schalk­stetten.