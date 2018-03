Musik Gospelprojekt begeistert in Nellingen

Nellingen / MARGOT AUTHENRIETH-KRONENTHALER

Die Gospel-Queen Siyou Isabelle Ngnoubamdjum, der Pianist Joe Fessele sowie ein Projektchor haben sich in der Andreaskirche in Nellingen die Ehre gegeben – und alle kamen. Die Kirche war mit rund 300 Besuchern bis auf den letzten Platz besetzt. Gospel verbindet, wie es scheint: Sowohl im Chor wie auch im Publikum waren alle Altersstufen vertreten. Die in der ganzen Region bekannte Ulmer Sängerin und Chorleiterin Siyou vermag es auch noch nach vielen Jahren intensiver Konzerttätigkeit die Zuhörer mitzureißen.

Für Begeisterung sorgte Siyou mit ihrer unglaublichen Stimme, ihren Blues- und Souleinlagen, mit ihrer charismatischen Art und ihrem energiegeladenen Auftreten. Aktiv sucht sie den Kontakt zum Publikum und animiert dieses zum Mitmachen. Siyou kann unermüdlich motivieren, antreiben, improvisieren. Und sie kann die Zuhörer innerlich berühren. Nicht nur durch ihren Gesang, auch durch ihre Worte und ihr authentisches, freudestrahlendes Auftreten, das die spirituelle Dimension der Lieder unterstreicht. Siyou bewältigte einen Großteil des Konzerts als Solistin, begleitet vom Pianisten Fessele, dessen Spiel- und Improvisationsfreude beeindruckte. Einige bekannte Gospels wie „Swing low, Sweet chariot“, „Glory Halleluja“ oder „Lean on me“ wurden neu interpretiert. Auch viele unbekannte Songs mit Themen wie Freiheit, Frieden oder den Glauben waren dabei. Neben mitreißenden Liedern gab es auch nachdenkliche, schwere, voller Sehnsucht, deren Aussage sie beim Singen regelrecht durchlebte. Bei „People get ready, come on board“, bei dem es darum geht, dass jeder ohne Gepäck oder Fahrkarte im Zug in die Freiheit mitfahren kann, trat der Projektchor mit ein ins Geschehen. Die stimmgewaltigen Sänger überzeugten mit ihrem freudigen Einsatz als Response-Chor. Auch einige Chormitglieder traten solistisch auf, darunter zwei Kinder, die ihre Sache ganz prima machten. Passend und stimmig waren auch die Bewegungen, Mimik und Gestik der Choristen zur Musik.

Vorsängerin Siyou und der Chor wechselten sich ab, motivierten sich gegenseitig und rissen mit Liedern wie „O when the Saints“, dem temperamentvollen „Higher and Higher“ oder dem eingängigen Anbetungslied „Let it Overflow“ mit. Der 65-köpfige Projektchor hatte sich seinen Einsatz in nur drei zweistündigen Proben erarbeitet. Nicht nur das Aufführen der Lieder, auch das Einüben war anscheinend ein Erlebnis. „Siyou lacht so ansteckend, es ist ein lockeres Liederlernen und macht total Spaß“, erzählt Mitsängerin Rebekka Feinle-Dick aus Berghülen. „Wir sind auch untereinander ganz schnell als tolle Gruppe zusammengewachsen.“

Ein Höhepunkt folgte noch zum Schluss, als sich die Nellinger Kirchengemeinderatsvorsitzende Karin Bäumler bei den Akteuren bedankte. Sie warb um Spenden für die anstehende Außenrenovierung der Kirche und meinte an Siyou und ihre voluminöse Stimme gewandt: „Wenn Du noch ein paar Mal hier singen würdest, bräuchten wir den Putz nicht abschlagen“, sagte Bäumler, und hatte Lacher auf ihrer Seite. Auch Siyou amüsierte sich prächtig, verfiel noch ins Schwäbisch schwätzen. „Karin, ich werde Dich nicht vergessen, und wegen Dir komm’ ich wieder“, versprach die Gospel-Queen. Das freute die Nellinger, die sich mit einem langen, tosenden Applaus für ein tolles Konzert bedankten.