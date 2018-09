Flugsport Goldene Ehrennadel vom Verband

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Im Rahmen des Flugplatzfestes in Laichingen ist der Westerheimer Marcus Hausmann für seinen Weltmeister-Titel im Modellflug Klasse F4H mit der goldenen Ehrennadel samt Urkunde vom Landes-Luftfahrtverband ausgezeichnet worden. Überbringer der Ehrung war am Sonntag der gebürtige Laichinger Eberhard Laur, mehrfacher Meister im Segelfliegen und Präsident des Verbandes. Und just an diesem Wochenende holte sich Hausmann obendrein den Vize­titel der Deutschen Meisterschaften im „Semiscale“-Wettbewerb für originalgetreue Motorflugmodelle. Den ersten Platz belegte der Westerheimer in der Baubewertung seiner selbst gebauten Stampe SV4C.